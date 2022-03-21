Голод, злость и нищета. Невзоров на примере своего видео 1992 года показал реальное будущее России

Российский журналист и блогер Александр Невзоров показал будущее России на примере своего видео 1992 года. Он снимал репортаж, как крестьяне в колхозе воровали урожай, поскольку боялись голода.

Невзоров в 90-х вел программу "600 секунд" на Петербургском телевидении, где успевал рассказать об основных событиях дня в Ленинграде. У передачи был высокий рейтинг и она стала одним из символов перестройки.

"Мои съемки 1992 года, которые сейчас снова гуляют по сети – и есть реальное будущее России", – заявил Невзоров.

Видео дня

В репортаже российский журналист показал, как россияне "приватизировали" капусту несмотря на то, что работники колхоза их останавливали. Крестьяне боялись голода, поэтому дрались за каждый кочан капусты с сельскими головами и колхозниками.

Боязнь голода в 90-х уже напоминает драки за дефицитные товары в России в 2022 году. Россияне сейчас дерутся за каждый килограмм сахара в магазинах.

Ранее OBOZREVATEL писал о фашизме в России. Макаревич напомнил россиянам о позорной судьбе нацистов в Германии. Он назвал РФ Четвертым Рейхом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!