Голливудская звезда Вера Фармига выпустила свой первый клип в поддержку смелых украинцев: группу назвали в честь Бабы-Яги

Голливудская актриса и исполнительница украинского происхождения Вера Фармига начала музыкальную карьеру и выпустила первый клип, посвященный смелым гражданам Украины. Знаменитость создала металл-группу The Yagas, которую назвала в честь мифологического персонажа славянского фольклора – Бабы Яги.

Видео дня

Видео на дебютную песню "The Crying Room" 51-летняя артистка опубликовала на официальном YouTube-канале коллектива. За несколько дней музыкальная работа набрала почти 400 тысяч просмотров и более 1,5 тысяч комментариев.

В мистическом клипе Вера Фармига в черном платье блуждает по темному лесу. Накрыв лицо траурной вуалью, знаменитость заходит в старую церковь, где не может сдержать слез, вспоминая важного человека, ушедшего из жизни, а единственным упоминанием о нем остается деревянный крест с небольшим букетом полевых цветов. Благодаря талантливой актерской игре, солистка новой группы The Yagas погружает поклонников в таинственную и грустную атмосферу своего первого музыкального проекта.

В конце работы Вера Фармига разместила важную надпись, призывая фанатов помогать гражданам нашего государства: "Это видео посвящается смелому народу Украины. По линкам в описании вы можете узнать больше о том, как можете ему помочь".

К тому же с голливудской звездой работал отечественный музыкант Евгений Гудзь, являющийся вокалистом и основателем американской группы Gogol Bordello. Дополнительно The Yagas выпустили собственные футболки, прибыль от продаж которых будет направлена в благотворительную организацию "RAZOM For Ukraine".

Напомним, что ранее Вера Фармига привлекла внимание своих поклонников к полномасштабной войне, которую начала Россия, включив на концерте в Нью-Йорке (США) звук воздушной тревоги. Более того, знаменитость прямо со сцены призвала бойкотировать политиков, поддерживающих деятельность РФ.

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