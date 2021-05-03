Голда Меир родилась 123 года назад: как киевлянка из бедной семьи стала легендой Израиля

Ровно 123 года назад, 3 мая 1898 года в Киеве родилась Голда Меир – пятый премьер-министр Израиля и одна из величайших женщин ХХ века.

Меир была одной из двух женщин, чья подпись стоит под Декларацией независимости Израиля, и первой женщиной, возглавившей правительство этой страны. О том, каким был ее путь, рассказывает OBOZREVATEL.

Голда Меир, урожденная Мабович, родилась в 1898 году в Киеве, в семье бедного плотника. Мабовичи жили на Бассейной улице, возле старой Бессарабской площади, в невзрачном двухэтажном домике.

Когда Голде было восемь, ее семья эмигрировала в Милуоки, штат Висконсин, США. Там девушка окончила педагогический колледж и осуществила мечту своего детства, став школьным учителем. В 1917 году Голда вышла замуж за Моррисона Меерсона.

Большое влияние на Меир оказало знакомство с Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Бен-Цви – гостями с Ближнего Востока, остановившимися в доме ее семьи. Именно они впоследствии сыграли судьбоносную роль в становлении Израиля.

Впечатленная общением с новыми друзьями, Голда вступила в еврейскую партию "Рабочие Сиона", а в 1921 году вместе с мужем, старшей сестрой и двумя ее детьми в рамках репатриации уехала в Палестину.

На момент провозглашения независимости Израиля Меир была матерью двух взрослых детей – 26-летнего Менахема и 22-летней Сары. С мужем она разошлась, погрузившись с головой в общественную деятельность. Уже после смерти Морриса Меир призналась, что очень виновата перед ним.

14 мая 1948 года Голда Меир в числе 200 самых влиятельных еврейских политиков участвовала в церемонии провозглашения Израиля. Она также была одной из двух женщин, подписавших Декларацию независимости.

В новосозданном правительстве Меир стала послом в СССР, затем – министром труда, а с 1956 года – министром иностранных дел. Из-за твердого характера и решительности Голду называли "единственным мужчиной в правительстве", и в 1969 году она стала премьер-министром Израиля – первой женщиной в стране, занявшей эту должность, и третьей в мире.

За пять лет на посту премьера она добилась снижения налогов для бедных, а также инициировала строительство социального жилья.

Голда Меир стала первым лидером Израиля, которого пригласил к себе папа римский Павел VI. Он высоко оценил ее достижения, подарив на память серебряного голубя с надписью: "Премьер-министру Израиля от папы".

Пост главы правительства Меир оставила после вооруженного конфликта 1973 года, известного как война Судного дня, когда Египет и Сирия, объединившись, атаковали Израиль. И хотя эту войну страна выиграла за 18 дней, потери Израильского государства составили порядка 2,5 тысячи человек.

Всю ответственность за произошедшее глава правительства предпочла взять на себя – она подала в отставку в 1974 году, несмотря на просьбу парламента остаться.

Голда Меир умерла от лимфомы 8 декабря 1978 года, через несколько месяцев после своего 80-летия. Ее похоронили на Горе Герцля в Иерусалиме. Однажды, обдумывая перипетии своего жизненного пути, бывшая премьер сказала: "Я не выбирала карьеру. Я не выбирала профессию. Просто так сложилось".

Как сообщал OBOZREVATEL, Голда Меир называла свой секрет развития государства. Она рекомендовала ожесточенно бороться с коррупцией, а также сделать профессии военных, учителей и врачей самыми высокооплачиваемыми. Также ранее OBOZREVATEL писал о встрече Меир с Джо Байденом, которая произошла за 40 дней до войны Судного дня.