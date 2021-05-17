Go-A провела первую генеральную репетицию для полуфинала Евровидения-2021. Видео яркого номера

В сети опубликовали фрагмент яркого номера представителей Украины на Евровидении 2021 группы Go_A с первой генеральной репетиции для полуфинала конкурса. Так, поклонники были в восторге от увиденного и желают коллективу хороших оценок и победы.

Информация об этом появилась на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в Instagram. Кроме того, комментариях под публикацией пользователи оставляют множество приятных слов и комплиментов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Ранее видеоролик с первой репетиции украинской группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвался в тренды YouTube. Сейчас он занимает 4 место, ранее находился на 3 позиции.

(width) 100%

Go-A – украинская электрофолк-группа, которая представит Украину на Евровидении-2021 с песней "Шум". Изначально артисты должны были представлять Украину на Евровидении-2020 с песней "Соловей". Однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Также OBOZREVATEL писал о том, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко впервые после новости о плохом самочувствии вышла на связь с поклонниками и сообщила, что ее состояние улучшилось. Также стало известно, что она получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сдавала ранее.