Global Champagne Day: украинские звезды рассказали о своей любви к шампанскому. Фото

22 октября весь мир отмечает Global Champagne Day, посвященный шампанскому. Этот игристый напиток сопровождает почти каждый праздник и радостное событие в нашей жизни.

Но порой случаются и конфузные случаи, которые связывают с шампанским воспоминания, которых следовало бы стыдиться. Украинские звезды эксклюзивно для OBOZREVATEL поделились своими неоднозначными историями из жизни, связанными с шампанским.

Отметим, что этот праздник был создан совсем недавно, в 2009 году, блогером Крисом Оггенфюссом. За это время праздник успел прижиться, и его теперь с особым размахом отмечают в Великобритании, Австралии, Финляндии и США.

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Мята

Юлия Загорская, больше известная под псевдонимом Мята, рассказала, как в детстве благодаря шампанскому ей удалось устроить себе каникулы от школы.

"На мой день рождения родители пригласили гостей. Собрались всей семьей, и конечно, как же без шампанского? Папа так открыл шампанское, что пробка отрикошетила и попала мне прямо в глаз. Всю следующую неделю у меня были каникулы и не ходила в школу, так как под глазом был хороший синяк", – вспоминает певица.

Дима Коляденко

Певец и шоумен Дима Коляденко говорит, что смог благодаря шампанскому вылечится.

"Шампанское – это мой любимый алкогольный напиток. Если хорошее настроение и праздник, то только шампанское! Когда-то в Египте Шампанское "Prosecco" мне вылечило высокое давление! Оно мне подарило радость и хорошее настроение", – поделился украинский шоумен.

ТО-МÁ

Популярная певица ТО-МÁ рассказала историю, после которой артистка теперь с осторожностью относится к игристому вину натощак.

Она вспомнила случай 2009 года, когда будущая звезда в с компанией собиралась на экскурсию на "Артемовский Завод Шампанских Вин" после шумного открытия стадиона. По ее словам, никто не успел позавтракать, потому что поездка началась в 9 часов утра.

"По приезду сразу началась экскурсия с дегустацией. Мы не могли не попробовать игристый напиток, будучи в месте его создания! С тех пор я поняла, что шампанское самый веселый и самый коварный напиток", – рассказала OBOZREVATEL свою историю певица ТО-МÁ.

Также онв добавила, что благодаря этим воспоминаниям в ее репертуаре появился трек "Просекко",

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