Главные женщины в жизни Андрея Богдана: кому удалось покорить сердце политика. Фото

Украинский юрист и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не освещает деталей своей бурной личной жизни и не рассказывает о семье. Известно, что у мужчины есть четыре дочери.

В СМИ часто появляются слухи о новых любовницах богатого политика, которые он никогда не комментирует. О главных женщинах в жизни Богдана читайте в материале OBOZREVATEL.

Отец известного юриста, Иосиф Богдан, рассказал в интервью изданию "Вести", что бывшая жена Андрея, Ольга Богдан, занимается бизнесом и основала компанию по недвижимости "Черный бриллиант". Ольга подарила мужу четырех дочерей, но брак распался. Супруги не рассекретили, когда и как долго длились их отношения.

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Турагент Анна Богдан часто вспоминает романтические отношения с экс-главой Офиса президента. Андрей сделал предложение через 3 месяца после знакомства. Пара отпраздновала свадьбу на острове Бали в Индонезии, об этом девушка рассказала на шоу "Холостяк". Через полтора года брака и трех лет отношений Анна разочаровалась в любимом и приняла решение расстаться. Андрей ревновал и запрещал ей выходить на работу. Победительница шоу "Холостяк" до сих пор скрывает, в какой период продолжался роман, подчеркнув, что бывший супруг тогда был уже в разводе.

Дизайнера Анастасию Сличную заметили в компании с Богданом впервые в конце 2018 года. В рассказе на Youtube-канале "Щасливе інтерв'ю" Анастасия вспомнила, что у них были веселые и жизнерадостные отношения.

Светская львица подчеркивает, что разошлись с Андреем в начале 2020 года из-за несовместимости знаков зодиака. Сличная из богатой семьи, в школьные годы девушка была "мажоркой", ведь родители покупали ей дорогие бренды с детства.

О новой девушке Андрея Богдана – Карине Тищенко, в начале июля 2021 года сообщило издание "Страна". Инста-дива следит за своей фигурой, любит позировать в белье и часто ездит на элитный отдых за границу. Влюбленных журналисты неоднократно видели вместе на светских мероприятиях.

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