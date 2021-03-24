Экс-жена Богдана объяснила, почему не захотела брать фамилию бывшего главы АП

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна заявила, что не стала брать фамилию бывшего супруга из-за того, что у нее не было желания заниматься переделкой документов.

Об этом участница романтического шоу "Холостяк" написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также она добавила, что в Украине фамилия Богдан встречается довольно часто.

"Во-первых, я не хотела заниматься переделкой документов. Во-вторых, есть множество женщин с фамилией Богдан. И это же не означает, что все они были замужем за Андреем Богданом", – объяснила подробнее женщина.

Отметим, что Анна активно ведет блог в социальных сетях, где часто публикует свежие фотографии. К примеру, ранее в своих stories она рассказала, что принять участие в проекте "Холостяк 11" ее подтолкнула сестра.

А вот насколько долгими были романтические отношения Андрея Богдана и Анны остается тайной. Однако известно, что экс-руководитель Офиса президента до весны 2019 года состоял в браке с Ольгой, которая на данный момент занимается предпринимательством. У пары четыре дочери: Анастасия, Виктория, София и Екатерина.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-жену Андрея Богдана заметили с другим мужчиной вне проекта "Холостяк 11". Девушку видели в одном из супермаркетов с незнакомым молодым человеком.