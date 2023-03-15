''Главные ценности таких особ – деньги'': что украинцы думают о предательской позиции Татьяны Денисовой

Известный украинский хореограф Татьяна Денисова долгие годы работала на популярных танцевальных проектах Украины, в частности "Танцюють всі" (СТБ), где она занимала судейское кресло с 2009-го по 2016 год. Однако в 2017-м танцовщице поступило предложение из России, которое она, несмотря на аннексию Крыма, в котором выросла, успешно приняла. Уже тогда можно было понять позицию артистки, но свой статус "запроданки" Денисова остаточно подтвердила после полномасштабного вторжения РФ.

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24 февраля 2022 года хореограф встретила в Киеве, а уже через несколько месяцев засветилась на росТВ. OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев на предательскую позицию соотечественницы.

В Украине Денисова находилась накануне и в первые дни полномасштабной войны, поскольку стала судьей нового танцевального проекта. Еще до 24 февраля это спровоцировало громкий скандал в сети. Украинский зритель пытался понять, зачем на отечественный телеканал, в украинское инфопространство, тащить предательницу, которая с 2017 года спокойно себе живет и строит карьеру в Москве. Однако авторы проекта слушать аудиторию не стали. Привело это к тому, что из шоу, которое из-за войны вышло на несколько месяцев позже, вовсе вырезали судей с их оценками и комментариями выступлений.

И пока на украинском телевидении транслировали проект, из которого вырезали Денисову, сама танцовщица развлекала россиян в новом сезоне "Танцев" на телеканале ТНТ. Звуки взрывов, от которых проснулись все украинцы 24 февраля 2022-го, звезда, по всей видимости, очень быстро забыла. Именно это поразило ее коллегу Макса Чмерковского. Он признался, что его совершенно не удивил факт предательства со стороны Татьяны, но то, с какой скоростью она появилась на российских телеэкранах, его по-настоящему шокировало и разочаровало.

Чмерковский подчеркивает, что после общения с коллегой он пришел к выводу, что в ней нет ничего украинского: мыслей, взглядов, а уж тем более любви к родному краю. А бывший супруг танцовщицы, украинский исполнитель Александр Кривошапко и вовсе раскрыл, что Денисова в декабре 2021-го отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт.

Украинские интернет-пользователи, как и Чмерковский, не особо удивились предательству бывшей соотечественницы.

Об отъезде звезды в РФ в сети пишут: "Да и слава Богу! На одну гниду в Украине стало меньше!", "Своих достаточно, а приглашать на шоу нужно только друзей из братских стран, которые не оставят нас в беде", "Эта ... поведением показывала пренебрежение к окружающим, хотя хореограф она посредственный", "Гадко всегда было то, как сюда тянули в разные шоу, на радиоэфиры или телепрограммы российских звезд, причем довольно низкого толка", "А я ее не осуждаю, потому что она не украинка", "К сожалению, таких еще очень много. Главные ценности таких особ – деньги, хорошая жизнь по их меркам. А патриотизм, воля, гордость, что ты из Украины – это для них далекое. Переступил и забыл. Это пустое место. А талантливых и патриотов молодых у нас много. Их и нужно развивать", "К...ва кремлевская сидела столько лет в экране, а овцы слушали тот ....и хайповали?!"

Коротко о знаменитости:

Татьяна Денисова – украинский хореограф, телевизионная ведущая. Основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии, в котором были заняты только участники из Украины. Родилась 11 февраля 1980 года в Калининградской области (РФ), но с двух лет жила в Севастополе (Крым), высшее образование получила в Киеве и построила карьеру в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Кривошапко заверил, что Денисова когда-то поливала грязью Москву. Тем не менее именно там последние годы живет предательница.