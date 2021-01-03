Главную роль в сериале 'Крепостная' получила российская актриса

В третьем сезоне украинского сериала "Крепостная" сыграет российская 25-летняя актриса Соня Присс. Она исполнит в киноленте роль главной героини – Кати Вербицкой.

Как сообщает пресс-служба сериала, на роль крепостной претендовало более 400 актрис. К тому же, уже стартовали съемки продолжения киноленты.

"Когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: "Вот она, наша новая Катя!". В ней четко видно характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь", – рассказала шоуранер сериала Тала Пристаецкая.

Стоит отметить, что Присс заменит актрису Катерину Ковальчук, которая отказалась играть роль Вербицкой после того, как не смогла найти общий язык с кинокомпанией и продюсерами.

К слову, Соня Присс родилась в Санкт-Петербурге. С 2017 года начала сниматься в кино: известность актрисе принесли роли в мелодраме "Вторая первая любовь", а также в киноленте "Серебряные коньки".

Предлагаем вам сравнить двух актрис, которым досталась роль Кати Вербицкой: Катерину Ковальчук (слева) и Соню Присс (справа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали трейлер к ленте об украинском Шерлоке Холмсе.