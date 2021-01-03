Головну роль у серіалі 'Кріпосна' отримала російська акторка

У третьому сезоні українського серіалу "Кріпосна" зіграє російська 25-річна акторка Соня Прісс. Вона виконає в кінострічці роль головної героїні – Каті Вербицької.

Як повідомляє пресслужба серіалу, на роль кріпосної претендувало понад 400 акторок. До того ж, уже стартували зйомки продовження кінострічки.

"Коли ми побачили проби Соні, з перших хвилин зрозуміли: "Ось вона, наша нова Катя!". У ній чітко видно характер. Це саме та Катя, яка пройшла довгий і складний шлях", – розповіла шоуранер серіалу Тала Пристаєцька.

Варто відзначити, що Прісс замінить акторку Катерину Ковальчук, яка відмовилася грати роль Вербицької після того, як не змогла знайти спільну мову з кінокомпанією і продюсерами.

До слова, Соня Прісс народилася в Санкт-Петербурзі. 2017 року почала зніматися в кіно: популярність акторці принесли ролі в мелодрамі "Друге перше кохання", а також у кінострічці "Срібні ковзани".

Пропонуємо вам порівняти двох акторок, якіим дісталась роль Каті Вербицької: Катерину Ковальчук (зліва) і Соню Прісс (праворуч).

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