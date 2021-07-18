Глава жюри Каннского фестиваля оконфузился во время оглашения победителей. Видео

Во время церемонии награждения победителей 74-го Каннского фестиваля во Франции произошел конфуз – глава жюри раскрыл всю интригу мероприятия. Так, в прямом эфире американский режиссер Спайк Ли случайно озвучил еще в самом начале имя обладателя Золотой пальмовой ветви.

На видео, опубликованном в сети, видно, что когда ведущая церемонии попросила главу жюри озвучить первую награду вечера, он назвал сразу обладателя Золотой пальмовой ветви. В момент, когда Спайк Ли озвучил победителя ведущая и остальные члены жюри тут же принялись его одергивать.

"Вероятно, режиссер так налажал из-за незнания французского. Все, что он мог сказать в свое оправдание - "English!", – отмечает Телеграм-канал "Культурная Прачечная".

Видео дня

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or 😱 #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Стоит отметить, что в конце церемонии официально обладателем Золотой пальмой ветви стала французский режиссер Джулия Дюкорно за фильм "Титан", чье имя и назвали в начале мероприятия. Список всех победителей Каннского фестиваля можно прочитать здесь.

Напомним:

Церемония открытия 74-го Каннского кинофестиваля запомнилась многим поклонникам не только яркими нарядами звезд, но и смелыми курьезами.

А вот во время завершения кинофестиваля на красной дорожке произвели фурор своими нарядами: Шэрон Стоун, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол, Розамунд Пайк, Адель Экзаркопулос, Мелани Лорани и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз"..