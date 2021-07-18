Самые лучшие наряды Каннского кинофестиваля 2021: в чем звезды пришли на церемонию закрытия. Фото

17 июля завершился 74-й Каннский кинофестиваль, проходивший во Франции. На протяжении 11 дней знаменитости демонстрировали яркие наряды на красной дорожке церемонии и закрытие кинофестиваля не стало исключением.

Так, на церемонию закрытия Каннского кинофестиваля пришли Шэрон Стоун, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол, Розамунд Пайк, Адель Экзаркопулос, Мелани Лорани и многие другие. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известная 63-летняя актриса Шерон Стоун блистала на красной дорожке фестиваля в белом длинном платье с высоким вырезом и серебристым корсетом от Dolce & Gabbana, который выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.

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Звезда фильма "Исчезнувшая" актриса Розамунд Пайк появилась перед объективами камер в красном платье Dior, засветив оголенную грудь. Верх наряда был выполнен в форме воздушного сердца.

Французская актриса Адель Экзаркопулос засветилась на красной дорожке в сексуальном приталенном платье от Jacquemus, которое акцентировало внимание на пышную грудь звезды. Дополнила свой образ знаменитость массивным колье на шее.

Актриса Мелани Лоран выбрала для закрытие церемонии наряд от Armani Prive с металлизированными чешуйчатыми деталями.

Отличился ярким нарядом и председатель жюри кинофестиваля Спайк Ли. Он появился перед публикой в кепке, любимых кроссовках Nike и темно-синем костюме, разукрашенном всеми цветами радуги.

Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в Каннах на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов.

Каннский кинофестиваль в прошлом году вынуждены были отменить из-за пандемии коронавируса. В 2021 году несколько раз менялись даты его проведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз".