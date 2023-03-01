Гимнастка Ризатдинова перестала общаться с мамой, живущей в Крыму, из-за ее неоднозначной позиции: ''спасибо'' Путину

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что прекратила общаться с матерью, которая остается в оккупированном Россией Крыму, из-за ее неоднозначной позиции. Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 какое-то время еще пыталась доказать родному человеку, что та поддалась влиянию российской пропаганды. Однако последний такой диалог привел к тому, что у мамы спортсменки случился инсульт.

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После этого Ризатдинова приняла решение, что сведет общение с матерью практически к нулю: так женщина не будет нервничать и подвергать свое здоровье опасности, а ее дочери не придется тратить силы на то, чтобы доказать зомбированному пропагандой человеку истину. Подробностями гимнастка поделилась в интервью "ЖВЛ".

"Это такая болезненная тема. Мама меня воспитала, она очень многое сделала на моем пути к Олимпиаде, но, к сожалению, я считаю, что эти 8 лет, они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою мать, я ее не узнаю... Мы ссорились, мы бросали трубки. Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!". Мама эмоциональная, она попала в больницу. Мне ничего не говорила, просто не брала трубку и уже через две недели одна подруга мне позвонила и сказала: "Пожалуйста, набери маму, потому что там все плохо!", – рассказала Ризатдинова.

Чемпионка иронично "поблагодарила" президента страны-террористки России Владимира Путина за то, что тот буквально разрушил ее семью. Анна все еще иногда может позвонить маме, но их разговоры не длятся дольше минуты.

"Мы так пообщались, что у мамы, к сожалению, был инсульт. У меня нет сил бороться, я ничего ей не объясню, после этого я не общаюсь с мамой. Сейчас я могу там позвонить: "Как ты? Как здоровье? "Все хорошо". "Все". Я очень "благодарна" за это Путину! Он просто разрушил, разрушил мою семью!" – эмоционально прокомментировала спортсменка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о прекращении общения с родителям из оккупированного Крыма заявил и актер Даниил Мирешкин. Он признался, что удалился из семейного чата, поскольку мама и папа поддались российской пропаганде.

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