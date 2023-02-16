Актер Мирешкин признался, что не общается с родителями из Крыма из-за войны: удалился из семейного чата

Популярный украинский актер Даниил Мирешкин родился в Константиновке Донецкой области, а будучи третьеклассником вместе с родителями переехал в Феодосию (Крым). Он признается, что практически всю свою жизнь находился в довольно пророссийском обществе и даже в шутку называет себя "сепаром по происхождению". Однако постепенно к артисту пришло понимание своей украинской идентичности, чего нельзя сказать о его родственниках, которые остаются на оккупированном Россией полуострове.

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Звезда сериалов "Дочки-матери", "Место под солнцем" и других признается, что окончательная трансформация его политических взглядов состоялась уже после полномасштабного вторжения, когда он начал активно волонтерить, создавать благотворительные проекты и прочее. Об этом Мирешкин рассказал в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

Особенно на актера повлияло сотрудничество с иностранными журналистами, когда он помогал им освещать события в самых горячих точках фронта. После увиденного на востоке Мирешкин просто не мог принять неоднозначную позицию своих родных, а поэтому решил прекратить с ними общение.

"В Донецкой области практически никого не осталось. А в Крыму да. В Крыму мои родители и младшая сестра. Одна из двух. Самую младшую я забрал 2-3 года назад в Киев. Сейчас она меня очень радует своей проукраинскостью, потому что до этого она была довольно инфантильной... Родители не занимают активную политическую позицию. Но от этого не легче. Они представители аморфной части населения, которая придерживается мнения: "Мы тихонько посидим, мы же ни на что не влияем, ничего не решаем". И мне от этого осознания очень больно. Недавно я просто удалился из семейного чата", – поделился актер.

Мирешкин понимает, что родители поддались влиянию российской пропаганды. Он пытался им аргументировано доказать, где правда, а где ложь, но близкие просто не хотели его слушать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к россиянам, которые злорадствовали после массированной ракетной атаки РФ по Украине, называя это "ответкой" за Крымский мост. Среди тех, кто ликовал, глядя на настоящие теракты практически во всех украинских областях, оказалась и двоюродная сестра знаменитости из Керчи.

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