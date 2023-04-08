Герой мемов ''Четкий паца'', защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы

Украинский защитник Иван Мартынов, который был героем мемов и прославился в 2014 году благодаря фразе "Это мерзость", женился. Его избранницей стала Ольга Кравчук.

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Об этом она сама и сообщила. Девушка также опубликовала в соцсети TikTok видео с церемонии росписи.

Известно, что она прошла в РАГСе в Хмельницком.

"…люблю_безгранично…", – прокомментировала Ольга ролик с церемонии.

Следует отметить, что Мартынов сейчас служит на востоке Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады. Несмотря на популярность в сети, Мартынов не искал легкой славы и сражался за Украину еще со времен Революции достоинства, участником которой он был.

Во время предварительного интервью он признался, что после победы Украина намерена жениться и уехать в путешествие. Однако о своей любимой детали рассказывать не стал, и даже не назвал ее имени.

Напомним, "четкий паца" стала популярным интернет-мемом после того, как в 2014 году на вопрос об отношении к удорожанию доллара ответил: "Это мерзость".

Напомним, украинский военный Богдан Артемов, защищающий Украину в Бахмуте Донецкой области, сделал все для того, чтобы попасть на собственную свадьбу. Чтобы добраться до родных Черкасс, воину понадобилась помощь собратьев – они вывезли его с передовой на танке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский писатель, блоггер и боец ВСУ Валерий Маркус, которого называют секс-символом украинской армии, официально и впервые рассекретил свой семейный статус. Воин похвастался, что 16 февраля женился.

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