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Герой мемов "Четкий паца", защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы

Ольга Ганюкова
Люди
2 минуты
2,1 т.
Герой мемов 'Четкий паца', защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы

Украинский защитник Иван Мартынов, который был героем мемов и прославился в 2014 году благодаря фразе "Это мерзость", женился. Его избранницей стала Ольга Кравчук.

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Об этом она сама и сообщила. Девушка также опубликовала в соцсети TikTok видео с церемонии росписи.

Известно, что она прошла в РАГСе в Хмельницком.

"…люблю_безгранично…", – прокомментировала Ольга ролик с церемонии.

Герой мемов ''Четкий паца'', защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы
Герой мемов ''Четкий паца'', защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы
Герой мемов ''Четкий паца'', защищающий Украину, женился. Кадры со свадьбы

Следует отметить, что Мартынов сейчас служит на востоке Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады. Несмотря на популярность в сети, Мартынов не искал легкой славы и сражался за Украину еще со времен Революции достоинства, участником которой он был.

Во время предварительного интервью он признался, что после победы Украина намерена жениться и уехать в путешествие. Однако о своей любимой детали рассказывать не стал, и даже не назвал ее имени.

Напомним, "четкий паца" стала популярным интернет-мемом после того, как в 2014 году на вопрос об отношении к удорожанию доллара ответил: "Это мерзость".

Напомним, украинский военный Богдан Артемов, защищающий Украину в Бахмуте Донецкой области, сделал все для того, чтобы попасть на собственную свадьбу. Чтобы добраться до родных Черкасс, воину понадобилась помощь собратьев – они вывезли его с передовой на танке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский писатель, блоггер и боец ВСУ Валерий Маркус, которого называют секс-символом украинской армии, официально и впервые рассекретил свой семейный статус. Воин похвастался, что 16 февраля женился.

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