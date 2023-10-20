Где живет эпатажный 'Похититель ароматов' Шура Стоун, почему он эмигрировал и как заставил россиян слушать травлю на их же языке

В сети хорошо знают эпатажного блогера Шуру Стоуна, который называет себя "Похитителем ароматов", снимает пародии на разных абстрактных персонажей и дает жизнь мемным выражениям. Однако биография юмориста не такая веселая, как его ролики. Шура Стоун – украинец в эмиграции, вынужденный покинуть родной город около 10 лет назад из-за гомофобии.

Блогер стал беженцом в Великобритании, когда смог доказать, что его права ущемляли. Однако артист с теплом и любовью вспоминает Украину, поддерживает ее в войне с Россией и заставляет российскую аудиторию слушать насмешки над ними на родном языке OBOZ.UA решил рассказать о жизни и политической позиции эпатажного "Похитителя ароматов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Детские годы в Украине

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О юных годах блогера, которого зовут Александр Дмитренко, известно очень мало. Он родился в Киеве, где остались родные знаменитости. Детство звезды было сложным.

Отец Стоуна был алкоголиком и умер год назад, а мама, которую блогер очень любил, ушла из жизни 10 лет назад в день рождения сына. Из-за статуса беженца он не смог вернуться домой на похороны и очень сложно переносил потерю.

В детстве Александр Дмитренко мечтал, чтобы родители развелись, потому что был свидетелем домашнего насилия. Его гомосексуализм в Украине не принимали, поэтому из-за травли блогер решил эмигрировать.

Новая жизнь в Англии

Процедура получения статуса беженца была для звезды непростой. Сначала ему пришлось с адвокатами собирать доказательства и проходить интервью, а затем артист оказался в хостеле для людей без жилья. Британцы помогли украинцу адаптироваться, найти работу и снять квартиру. В будущем киевлянин планирует получить гражданство, для чего уже сдал экзамен на знание языка, истории и культуры Великобритании.

Популярность

Артисту необходима слава, чтобы чувствовать себя нужным. Он страдает пограничным расстройством личности, которое в его случае характеризуется страхом быть брошеным и одиноким. Блогер работает с психотерапевтом и борется с алкоголизмом.

Первые шаги к популярности украинец сделал 5 лет назад, когда его персонаж Шура Стоун понравился пользователям сети. Блогер воплощает образы сварливых продавщиц, скандальных личностей, гадалок и т.д. Некоторые фразы артиста стали вирусными в сети. Даже среди ВСУ его звуки обрели популярность.

Позиция по поводу войны

У Шуры очень однозначная политическая позиция, которую он озвучил еще в первые дни полномасштабного вторжения. В Киеве у звезды соцсетей остались сестры, которые рассказали ему о реалиях войны. Уже через несколько дней блогер стоял на антипутинском митинге, придумывал пародии на россиян и доносил правду о войне.

"Это горе, травма психологическая. Я боюсь показать всю эту боль. До сих пор мне не хочется открываться... Каждый день людей убивают на ровном месте, они погибают, это нужно остановить. Это ужасно. Хочу сказать, что к россиянам гнев, ненависть, безвыходность в этой ситуации", – сказал украинец в интервью.

Он добавил, что в Украине не больше "правых", чем в любой другой стране, поэтому тезис о "бандеровцах и националистах", который распространяют росСМИ – ложь.

Шура заверил, что до 2013 не видел среди сограждан ненависти к России, а даже наоборот. Однако в том, что сейчас чувствуют украинцы, виновата РФ, ведь "не надо было лезть в чужую страну".

Однако украинец до сих пор общается по-русски, несмотря на то, что испытывает за это стыд. Только некоторые его видео можно послушать на украинском языке.

"Рекламодатели ушли. У меня чувство вины. Были такие мысли, что нужно было с самого начала говорить по-украински. Страх, стыд, гнев. Я не прохожу на украинский, потому что могу доносить до российской аудитории обратную позицию", – объяснил Шура.

В его репертуаре есть видео в образе россиянки Татьяны Труханец, которая является олицетворением всего отвратительного и негативного в россиянах. Украинец высмеивает народ страны-террористки, а они продолжают его смотреть. Сейчас за артистом следят несколько сотен тысяч человек из разных стран на YouTube и в Instgaram, а также более 700 тысяч в TikTok.

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