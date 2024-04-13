Егор Гордеев раскрыл подробности шокирующего звонка от Русланы Писанки и объяснил, почему она отказывалась разглашать свой диагноз

Коллега Русланы Писанки Егор Гордеев едва ли не единственным из ее друзей знал о тяжелом диагнозе телеведущей и актрисы, которая до самой смерти не разглашала подробности о своей болезни. Русланы Писанки не стало в июле 2022 года – преждевременно ушла из жизни из-за онкозаболевания.

В интервью OBOZ.UA Егор Гордеев объяснил, почему она скрывала даже от друзей свой диагноз, а также вспомнил звонок от Русланы из Германии, после которого почувствовал, что, как в кино, "разлетаются вдребезги пазлы".

Егор Гордеев и Руслана Писанко работали вместе в программе "Твой день". Гордеев был руководителем этого проекта, а Писанка – одной из ведущих.

"Мне было очень легко работать с Русей, – вспоминает Егор совместную работу. – Она была одним из лучших наших игроков, с полудыхания понимала задачи, хорошо разбиралась в том, как работает на телевидении. Я младше ее на лет надцать, но это не было никаким препятствием для того, чтобы мы сотрудничали как продюсер и ведущая. Она очень командный игрок. Мы кучу всего не успели, к сожалению – не допили, не договорили, не проговорили… Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Потому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне".

"Знаете, нередко окружающие по-разному воспринимают твое горе, – отвечает Егор на вопрос, почему Руслана не рассказывала о своем диагнозе. – Иногда как свое, и сами того не желая, высасывают из тебя кучу энергии. И если эти силы нужны как никогда тебе самой, то лучше об этом не говорить. Потому, думаю, она приняла очень мудрое и правильное решение. Руся до последнего, даже когда выходила в эфир на две минуты уже из больничной палаты, готовилась. И мало кто знал, какие это были адские приготовления, как ей было тяжело это делать физически. Но она делала и дарила радость, праздник, оптимизм".

Гордеев говорит, что Писанка в кадре проектировала просто магнетическую энергию: "Маленький пример: съемка, на площадке трое ведущих, но ничего не вяжется. Не могу объяснить – сценарно и редакторски все грамотно, но не склеивается, нет химии, не работает. И тогда говорю: "Русь, а попробуй просто выйти и резко зайти в кадр". Она это делает и все налаживается, понимаете?".

Вспоминая "Твой день", где работали вместе, Егор признается, что сожалеет о том, что проект приостановили из-за полномасштабного вторжения: "Признаюсь, в свое время мы не допрощались с этой программой. Поэтому в одном из эфиров "Сніданку", через год, организовали онлайн-встречу – Стася Ровинская уже была в Нью-Йорке, Руся Писанка лечилась в Германии… И я помню, что этот эфир эмоционально "порвал" нас всех. Мне было тяжело еще и потому, что единственный из всех знал, что происходит с Русланой. Она не озвучивала этого никак".

"Зная о тяжести болезни, я понимал, что в принципе любой разговор наш может быть последним, – добавляет Гордеев. – Каждый телефонный звонок воспринимал как последнюю возможность поговорить. Всю жизнь буду помнить один очень непростой день, когда сначала позвонила по телефону Стася Ровинская, которая сказала, что решила с мужем все-таки ехать в Америку ради детей. А через пол часа позвонила Руся и призналась, что с ней, и попросила определенной помощи. И тогда я понял, какие большие перемены с нами произошли. С началом полномасштабной войны даже не было времени подумать об этом. А вот в такие дни, когда у тебя как в кино, разлетаются вдребезги пазлы, понимаешь, насколько глобальные перемены происходят".

Ранее OBOZ.UA писал, что на могиле Русланы Пысанки в ее день рождения установили памятник.

Полное интервью с Егором Гордеевым читайте в воскресенье, 14 апреля.

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