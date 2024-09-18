Где сейчас Мика Ньютон, которая пережила рак и рассорилась с Полиной Гагариной из-за войны

Украинская певица, представительница Украины на Евровидении-2011 Мика Ньютон переехала за границу после участия в песенном конкурсе. Несмотря на то, что артистка уже долгое время проживает в США, она не забывает Родину и не обходит вниманием кровавую войну России.

Видео дня

Накануне Мика Ньютон выступила в поддержку соотечественников в Украинском культурном центре Лос-Анджелеса. В последний раз звезда приезжала на родную землю прошлой зимой. Тогда исполнительница посетила Украину вместе со своим мужем – американским бизнесменом Крисом Сааведра.

Украинка переехала в Штаты еще в 2011 году и впоследствии планировала возвращаться домой, однако, встретив любимого, осталась в Америке. В 2021 году артистка поборола рак яичников и впоследствии основала собственный благотворительный фонд. В своем Instagram Ньютон делится подробностями своей жизни после победы над онкологией.

Карьеру певица начала в юном возрасте. В 2006-2007 годах голос Ньютон звучал в российском сериале "Кадетство", созданном при поддержке министерства обороны России. Шоу транслировали и на украинских экранах, несмотря на пропагандистский сюжет. В эпизодах звучали такие песни знаменитости, как "Белые лошади", "В плену", "Лунопарк" и другие.

Сама Ньютон прокомментировала ситуацию после начала полномасштабного вторжения. Тогда исполнительница призналась в соцсетях, что к моменту выхода "Кадетства" ей было всего 17 лет и она не принимала решения самостоятельно. В прошлом украинку заверили, что сотрудничество с пропагандистским телепроектом будет гарантировать успех.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто и язык их – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молод, ты думаешь, взрослые знают лучше", – поделилась Ньютон.

После 24 февраля 2022 года многие знаменитости показали свои настоящие лица. По словам звезды Евровидения-2011, больше всего она была разочарована позицией российской певицы Полины Гагариной, выступающей в поддержку так называемой "СВО" и диктатора Путина. Как рассказала Ньютон, она оборвала все связи с путинисткой в начале полномасштабной войны. Украина была удивлена позицией Гагариной и призналась, что не могла представить подобное течение событий.

"Я сразу четко заявила свою позицию и написала – все, кто поддерживает Россию, Путина – можете от меня отписаться, я не буду с вами вести разговор. Я периодически могла общаться с Полиной Гагариной – мы не подруги, но были друг на друга подписаны в Instagram. Она от меня отписалась", – рассказала артистка.

По имеющимся данным, несмотря на то, что 38-летняя Ньютон завершила музыку карьеру, она продолжает выступать в поддержку ВСУ в США. Украинка работает моделью и снимается в рекламе. В 2021 году певица рассказала, что поборола тяжелую болезнь – рак яичников. Звезде пришлось пережить две операции, что помогло ей поправиться.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в голосование известного издания за топ-блогеров Украины попали предатели и скандальные инфлюэнсеры. В частности, в рейтинге можно увидеть Анну Алхим, Татьяну Коряк, Софию Стужук и других. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!