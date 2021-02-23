Мика Ньютон призналась, что ее родные тоже болели онкологией

Украинская певица Мика Ньютон впервые призналась, что у нее в семье раком болели мама и бабушка. Однако знаменитость отметила, что тестирование показало, ее болезнь – не наследственное.

Такими подробностями знаменитость поделилась в интервью "Зірковому шляху" на каналі "Україна". Мика также добавила: о том, что у нее рак яичника, знали все близкие люди, кроме ее папы. Только когда все было позади, певица рассказала ему обо всем.

"Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но как показало мое тестирование, это не наследственное", – поделилась Мика Ньютон.

К счастью, все женщины в семье Ньютон побороли онкологию. Недавно Мика на две недели приезжала в Киев, где хочет основать фонд, чтобы помогать людям бороться с раком.

Напомним, что в ноябре прошлого года Мика Ньютон поделилась подробностями борьбы с раком яичника. 4 ноября 2019-го звезде сделали первую операцию. После второй операции певице сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Однако впоследствии оказалось, что анализы были ошибочными, и у артистки диагностировали первую стадию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Мика Ньютон рассказала о победе над раком яичников. По словам артистки, ей пришлось пройти долгий путь лечения и пережить две операции, однако это помогло ей выздороветь.