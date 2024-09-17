В голосование известного издания за топ-блогеров Украины попали предатели и скандальные инфлюэнсеры

Украинский журнал Фокус представил топ-50 блогеров Украины за 2024 год. В лонг-лист вошли 200 фаворитов пользователей сети, а журналисты издания стали модераторами списка. Среди общественных активистов и культурных деятелей традиционно нашлось место для скандальных лиц.

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В частности, в топе можно увидеть Анну Алхим (23 место), Татьяну Коряк (61 место), Софию Стужук (138 место) и других. "За три неполных года ландшафт блогосферы в Украине изменился: блогеры-миллионники переключились с популяризации собственной жизни и бизнеса на помощь ВСУ, некоторые уехали за границу и помогают оттуда донатами, а кто-то решил взять в руки оружие и подавать своей аудитории личный пример", – пишет Фокус.

Например, украинский блогер Анна Алхим известна своей любовью к российской музыке и сериалам. Кроме того, инфлюэнсер славится скандалами и жестами пренебрежения к военным.

Между тем, Татьяна Коряк, более известная как Корячка, прошлой осенью попала в заголовки медиа. Блогер оскандалилась циничными заявлениями о войне, а также назвала воинов ВСУ "мясом". Корячка также обвиняла власть в "геноциде своего народа".

Что касается Софии Стужук, скандальная инфлюэнсер уехала за границу, открестившись от Родины. Предательница оправдывала террористические акты России против мирного населения Украины. Интересно, что украинцы сейчас не могут увидеть контент на Instagram-странице Стужук. После анализа постов инфлюэнсера, соцсеть пришла к выводу, что они нарушают украинские законы.

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