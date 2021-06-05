Билык показала подросших сыновей в семейной фотосессии

Украинская певица Ирина Билык снялась вместе со своими сыновьями 21-летним Глебом Оверчуком и 5-летним Табризом Ахмадовым в семейной фотосессии. После развода с Асланом Ахмадовым, видно, что сейчас артистка сконцентрирована на детях.

Снимок с фотосъемки Былик и ее сыновей появился на странице в Instagram самого юного члена семьи, Табриза. Они украсили обложку украинского глянца for mama (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На фото знаменитость позировала в темном жакете и белой блузе, стоя сзади своих детей и улыбаясь. А старший сын Глеб держал на коленях младшего брата, представ перед камерами также в темных жакетах.

Видео дня

Стоит отметить, что Ирина Билык воспитывает двоих детей – сына Глеба, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Ирины Билык 21-летний Глеб рассказал о своей возлюбленной и предстоящей свадьбе.