Где сейчас и чем занимаются трое детей Арестовича, которым он никогда ни в чем не отказывал

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, который выехал из Украины и проживает в Америке, является отцом трех детей от разных браков. Первая жена родила блоггеру дочь Аэлиту, а вторая избранница – Анастасия привела в этот мир Веронику и Александра.

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У Алексея Арестовича есть своеобразные методы воспитания детей. По словам экс-советника ОП, он почти ничего не запрещал своим потомкам, поэтому они значительно раньше ровесников становились взрослыми и осознанными. OBOZ.UA подробнее расскажет о трех наследниках блоггера-скандалиста.

Младший сын Арестовича – Александр учится в школе. Несмотря на то, что мальчик уехал с родителями за границу, получать образование продолжает в украинской школе в режиме онлайн. Хотя его фотографии в социальных сетях папы появляются довольно редко, можно заметить, что школьник очень похож на блоггера.

А вот средняя дочь Алексея Арестовича – Вероника унаследовала больше маминых генов. Девочка является обладательницей русых волос и зеленого цвета глаз, который почти идентичный с оттенком, что имеет Анастасия Арестович. Наследница экс-советника ОП учится в европейской школе.

Старшая дочь блогера Аэлита в настоящее время получает высшее образование в университете. Алексей Арестович не рассекретил, какова будет будущая профессия девушки, однако поделился, что она учится в одном из вузов Европы.

По словам Арестовича, в воспитании всех троих детей он придерживался одного правила – наименьший уровень контроля и отказов.

"Я всегда им разрешал все. Любую игрушку, которую они хотят, я покупал, сколько бы она ни стоила. Так у меня Вероника отказалась от игрушек в 7 лет, потому что она наигралась всем, чем можно было. В 8 лет она начала делать слаймы. Затем заинтересовалась больничными растениями. Далее животными. Она в это глубоко погружалась, потому что нет этой детской "недокормленности", – рассказал блоггер.

Алексей Арестович добавил, что все его наследники рано взрослеют и могут принимать решения без вмешательства других.

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