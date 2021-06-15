Где и когда похоронят Григория Чапкиса: стали известны дата и место прощания

Известного украинского хореографа и судью проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса похоронят 18 июня на Байковом кладбище. Прощание с великим артистом пройдет в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00.

Об этом сообщил сын Чапкиса, Грег, у себя в Instagram. К слову, Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти танцора стал преклонный возраст.

К слову, за последние месяцы Григория Чапкиса госпитализировали трижды – артист лежал в реанимации Киевской городской клинической больницы. Впервые он попал к врачам с двусторонним воспалением легких 19 декабря 2020 года. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

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Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.

Кроме этого, мы писали, что смерть легендарного хореографа стала для многих сильным потрясением. В сети звезды выражают соболезнования близким танцора, а также вспоминают счастливые моменты с ним.

"Я всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучшей, но не настолько, как я". Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, а был его жизнью", – написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.