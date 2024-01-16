'Где гарантия, что этот подонок завтра не предаст?' Харчишин поставил на место звезд, которые пели по-русски, а сейчас называют себя патриотами

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин признается, что с абсолютным пониманием относится к коллегам, которые до полномасштабного вторжения пели на русском, а ныне переводят старые хиты на украинский. Впрочем, рокер не признает, когда такие музыканты начинают с агрессией защищать свой русскоязычный продукт. Он не исключает, что некоторые из таких артистов – просто приспособленцы, которые будут "переобуваться" всегда.

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По мнению Харчишина, более правильным решением было просто создавать новое, а русскоязычные песни оставить в прошлом. Своими взглядами на ситуацию он поделился в интервью ЖВЛ.

"Если это удачная работа, если песня звучит, то почему нет? Но мне кажется, что все песни переводить точно не следует. Это получается откровенное дерьмо, которое слушать невозможно. Вы новые, вы трансформировались, вы вспомнили свое имя, вы вспомнили, что вы украинцы. Значит, должны создавать что-то новое. Уже в новом статусе. Я с пониманием к этому отношусь, но когда музыканты, которые пели на украинском, начинают агрессивно действовать против тех, кто является "оборотнем" и начинают ныне переводить свои песни, то другие отвечают агрессией тоже. И когда начинают агрессивно защищать свое творческое достояние русскоязычное, которое уже переведено на украинский, и кричат о том, какие они патриоты, какие они вояки, мне это кажется отвратительным", – честно признался певец.

Харчишин пристыдил тех, кто яростно защищает свою русскоязычную музыку. Фронтмен "Другої ріки" считает, что эти люди на протяжении многих лет распространяли в Украине культуру врага.

"Ты обосрался уже, ну реально. Ты писал на русском языке, ты пел, так сиди и не пи*ди. Не надо. Ты был частью русской культуры. Это была информационная и культурная плоскость именно российская. То есть нас таким образом делали москалями и распространяли москальскую культуру. Если уж переобулся, то не будь агрессивными, делай что-нибудь новое", – высказался артист.

Харчишин испытывает небезосновательные опасения, что коллегам-"переобувщикам" не стоит до конца доверять.

"Музыканты, которые пели на русском языке, музыканты, которые даже после Евромайдана, после начала войны, выступали в России, в Москве, сейчас активно защищаются, переобувшись, поют на украинском. Где гарантия, что этот подонок завтра не предаст? Представим, что завтра нас захватят, и они наденут шапочку с красной звездочкой, с Лениным. И будут говорить: "Вот, посмотрите на наш репертуар, мы всегда пели по-русски, это просто временно, потому что надо было". Может быть и такое", – поделился Валерий .

Напомним, Харчишин также рассказал, что уже очень давно не виделся со своим старшим сыном Иваном, который с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пополнил ряды ВСУ. Впрочем, сейчас парень хотя бы рассказывает отцу, где находится с бригадой, а раньше скрывал этот факт, чем заставлял звездного отца беспокоиться еще больше. Подробности – в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Харчишин сделал прогноз о продолжительности полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Артист считает, что вооруженное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не наладят партнерство с НАТО.

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