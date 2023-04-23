В Молдове на концерте российского рэпера, выступившего против войны, охрана вывела из зала украинцев и отобрала флаги. Видео

В субботу 22 апреля в Кишиневе состоялся концерт рэп-исполнителя Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев), который еще в 2014 году заявил, что поддерживает Украину. Артист исполнил несколько треков на украинском языке, а в зале присутствовали наши сограждане, которые развернули государственные флаги. Вот только охране это не понравилось, потому они поспешили выставить их из зала.

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Соответсвующее видео распространилось в Telegram-каналах. Как только девушка взяла украинский флаг и подняла его над головой, вмешались охранники и насильно вывели нескольких людей. Мы видим, что украинка сопротивлялась секьюрити (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В пабликах пишут, что действия охраны заметил вокалист. Рэпер остановил выступление и заявил: пока флаг не вернут – он не продолжит петь. В этот момент люди поддержали кумира и начали скандировать "Нет войне". Алексеев посетил Молдову с концертной программой "Все как у людей".

Напомним, еще во время событий 2014 года Noize MC подчеркнул, что он на стороне Украины. Иван сказал, он очень хочет, чтобы от украинцев отстали и дали нормально развиваться. А в интервью Юрию Дудю мужчина признался, что с болью воспринимает все то, что сейчас происходит в мире.

В апреле прошлого года артист вместе с российской певицей Монеточка провел серию концертов под названием "Voices of Peace" ("Голоса мира") в десяти странах Европы. Вырученные средства были направлены в польский благотворительный фонд Siepomaga для нужд украинских беженцев. А в ноябре 2022 года знаменитость был объявлен иностранным агентом в России.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Монеточка также попала в список иноагентов. Девушка каждый день сталкивается с хейтом соотечественников, но не боится публично высказываться против кремлевского режима и его лидера. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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