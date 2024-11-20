Гарик Бирча, защищающий Украину в составе ВСУ, засветился во Львове: как выглядит сейчас звезда сериала 'Виталька'

Юморист, звезда "Витальки" и бывший судья "Лиги Смеха" Гарик Бирча приехал во Львов во время отпуска. С ним встретилась другая легенда украинского телевидения и комик Тарас Стадницкий, игравший Володьку в "Таньке и Володьке".

Видео дня

Мужчины вместе прогулялись по городу, а Стадницкий отчитался, как прошел общий отдых. В присущей юмористической манере он написал шутливый пост и опубликовал его в Facebook.

"На первый взгляд, Володька встретил Витальку", – вспомнил Стадницкий времена, когда они оба снимались в телепрограммах: он – в "Стране У", а Бирча – в "Витальке".

"На самом же деле показал немного Львова главному сержанту ВСУ Гарику Бирчи, пока он в отпуске. Спасибо, мужчина, за время и за службу", – продолжил стендап-комик.

На кадре юмористы позируют на фоне города с его типичной пасмурной осенней погоды. На горизонте также видна Ратуша на площади Рынок. Судя по счастливым улыбкам на их лицах, мужчины хорошо провели время вместе.

Напомним, после полномасштабного вторжения актер, не долго думая, решил пополнить ряды ВСУ. Сначала был командиром взвода обеспечения в батальоне, созданном на базе роты ТРО Киева, в которой служил сразу после 24 февраля. Спустя год службы он получил звание главного сержанта. В соцсетях Бирча появляется очень редко. Поэтому сетью даже распространили слухи о его гибели на войне, поэтому актер вышел на связь, чтобы успокоить фанатов. Все подробности – в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гарик Бирча впервые рассказал о женитьбе и рождении первенца. Долгое время он держал это в секрете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!