Галкин высмеял 'отСоседова' и российских пропагандистов, которые злорадствуют над ним и предсказывают 'окончание карьеры'

Российский комик-эмигрант Максим Галкин, осуждающий терроризм РФ, высмеял пропагандистов, процитировавших одиозного музыкального критика Сергея Соседова. Путинист на днях позлорадствовал над юмористом и заявил, что его карьера скоро будет разрушена.

Видео дня

Поводом для такого "предсказания" стал якобы отмененный концерт Галкина в Таллине, Эстония. В ответ муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Instagram посмеялся над завистниками и заверил, что его концерты состоятся, а поклонников, готовых прийти на выступления, хватает (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Галкин высмеял слова Соседова, что он "никому не нужен" за границей, отметив, что уже запланировал три концерта в Эстонии, среди которых выступление и в вышеупомянутом Таллине.

"Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов пока в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова до "МК". Слушайте, я доволен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет", – посмеялся Галкин.

Он подчеркнул, что внимание "отСоседова" особенно удивляет артиста. Такая игра слов порадовала поклонников звезды, уловивших смысл шутки.

"ОтСоседова" – это не в глаз, а прямо Соседову в ж***! Супер", "Максим, не обращайте внимание на всяких там Соседовых. Собака лает, а караван идет", "Посредственному разуму этого не понять. Вот и беснуются, глядя на вас из своего мира", – написали в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Максим Галкин отреагировал на террористический ракетный удар РФ по драмтеатру в Чернигове и смерть 6-летней девочки. Он обвинил в гибели ребенка российское руководство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!