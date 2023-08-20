'На кнопочки нажимают, а души мертвые': Галкин вызвал истерику у россиян постом о девочке, которую РФ убила ударом по Чернигову

Российский юморист с проукраинской позицией Максим Галкин отреагировал на террористический ракетный удар РФ по драмтеатру в Чернигове и смерть 6-летней девочки. Он обвинил в гибели ребенка российское руководство и вспомнил свое выступление в пострадавшем здании.

Видео дня

Галкин также упрекнул подписчиков, попытавшихся раскритиковать его за освещение террора окупантов. Пост появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые не касаются нас", – начал юморист.

Он добавил, что не в силах смотреть на фотографии погибшего ребенка, который улыбался в камеру перед смертью. Галкин также по этическим соображениям не опубликовал ее фото, ведь предполагает, что это может сделать больно украинцам, которые знали и любили маленькую Софийку.

"Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идем? Дяде министру виднее. А может он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, нажавший кнопочку, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он не пользуется интернетом? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее. А еще есть отдельные взрослые тёти с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или проворчат сразу, что я ругаю людей", – упрекнул россиян артист.

По словам звезды, в черниговском драмтеатре когда-то происходило и его выступление. Там Галкин, как и в других культурных центрах, чувствовал душу.

"Хороший театр еще держится после удара. Я в нем когда-то выступал, шутил, люди смеялись. Каждый театр – живая душа. Я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить", – резюмировал пародист.

Конечно, слова Галкина, как всегда, прошли мимо внимания российских "патриотов", которые продолжают поддерживать или игнорировать геноцид украинцев. В комментариях они устроили истерику, продемонстрировав еще раз, что не осуждают убийства на пути к уничтожению Украины. Оправдание у них одно – пропагандистский лживый нарратив об "убийствах Украиной детей на Донбассе".

Напомним, 19 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". Прилет пришелся в драмтеатр на Красной площади – главной площади города. В театре как раз проходила выставка производителей дронов "Люті пташки". В связи с трагедией 19-21 августа в Чернигове объявлены дни траура.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета. Момент попадания попал также на камеры местных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!