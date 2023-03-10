Галкин разочаровал россиян, показав подросшую дочь в венке и вышиванке: как изменилась девочка и где она учится. Фото

Российский комик Максим Галкин, который всецело поддерживает Украину, продемонстрировал своей аудитории красавицу дочь Елизавету от супруги Аллы Пугачевой. Он также имеет наследника Гарри. Детей для звездной семьи родила суррогатная мать 18 сентября 2013 года.

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Снимком Лизы Галкин вызвал истерику у россиян, так как девочка была запечатлена в синей юбке, белой вышиванке и с венком на голове из желтых цветов. Его поклонники сразу заметили традиционный украинский образ дочери Максима с этно-мотивами. Кадром он поделился в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фанаты увидели в новой публикации намек россиянина на гордость за нашу страну, оставив комментарии: "Похожа на украиночку", "Ваша Лиза – нереальная красавица, как и мама", "Как настоящая украинка с веночком", "Ленточки забыли прикрепить к венку", "Наряд Лизы прям в тему".

К слову, в 2013 году стало известно, что детей Пугачевой и Галкину родила Елена Ширинина из Казани. Блондинка с голубыми глазами появилась на телевидении в программе Бориса Корчевникова. Гарри и Лиза в 2022 году получили израильское гражданство. Девятилетним наследникам звездной пары выдали паспорта.

До полномасштабного вторжения они посещали элитную первую Московскую гимназию. До этого дети ходили во французский детский сад. Сейчас же, по данным друзей Пугачевой, Елизавета и Гарри учатся в одной из частных школ, где получают знания дети репатриантов. Это "Мапат" в Тель-Авиве и "Эрудит" в Герцлии. В среднем за год обучения одного ребенка родители отдают около 30 тысяч шекелей (307 тысяч гривен).

Недавно OBOZREVATEL писал, что Максим Галкин на своем концерте в Дубае уверенно ответил на восклицание "Слава Україні!" – "Героям слава!". После произнесенного публика взорвалась криками и овациями. Российский шоумен гастролирует по миру с авторской программой и не собирается возвращаться в РФ.

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