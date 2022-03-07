Галкин призвал россиян 'промыть мозги': может, я и 'пыль', но не хочу, чтобы погибали люди

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который одним из первых в РФ публично выступил против войны в Украине, посоветовал согражданам "промыть мозги" и подчеркнул, что имеет полное право на свое мнение. Даже если оно не совпадает с офицальной позицией государства, в частности, президента Владимира Путина.

Накануне знаменитость поздравил подписчиков в Instagram с Прощеным Воскресеньем, опубликовав кадры выступления своей супруги. На видео Алла Пугачева поет песню "Одуванчик" на символическом фоне: на заднем плане видно большой экран с синим небом, желтым полем и летящими одуванчиками.

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Также появляются молодые российские парни, которые идут воевать.

Под постом жители России попытались пристыдить Максима Галкина, но он быстро поставил их на место.

Одна из подписчиц назвала артиста "пылью", поставив в пример оперную певицу Анну Нетребко и режиссера Валерия Гергиева, которые поддержали бомбардировки Украины. "Может, я и "пыль", но я не хочу, чтобы погибали люди", – ответил юморист.

Ниже приводим самые яркие комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Максим Галкин и Алла Пугачева покинули территорию России вместе с детьми. Сам артист пока не прокомментировал эти слухи.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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