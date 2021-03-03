Галкин показал помолодевшую Пугачеву с вуалью на лице. Фото и видео
Российская певица 71-летняя Алла Пугачева предстала на публике в стильном образе с вуалью на лице. Знаменитость посетила вместе со своим супругом Максимом Галкиным мероприятие в честь дня рождения Вячеслава Зайцева.
Звездная пара лично приехала поздравить модельера с 83-летием. Соответствующее фото и видео Галкин опубликовал на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, Пугачева для выхода в свет выбрала наряд черного цвета с белым воротником и алую шляпку в виде цветка с вуалью на лице.
Ее возлюбленный сделал селфи с артисткой в своем автомобиле. Телеведущий выбрал пиджак и кремовый тренч.
Пользователи сети остались в восторге от внешнего вида примадонны. Подписчики отметили, что на свой возраст она выглядит очень привлекательно.
"Алла Борисовна, как всегда потрясающе красивая", "Алла Борисовна – женщина без возраста. Дай ей бог долгих лет", "Ну что тут сказать! Примадонна! Красивая женщина!" – пишут люди в комментариях.
Напомним, ранее Алла Пугачева показала новый снимок, на котором предстала с обновленным имиджем. Звезда похвасталась перед поклонниками помолодевшим видом и новой прической.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пугачева появилась на публике в платьях с оголенными плечами. Пользователи сети оценили наряды артистки.
Также Пугачева показала видео, как они с семилетним сыном Гарри играют вместе на рояле. На нем певица позировала в коротком черном платье.
В сети рассказали, что стоимость дворца Аллы Пугачевой и Максима Галкина составляет 10 миллионов долларов. Так, особняк входит в список самых дорогих домов среди российских знаменитостей.