Галкин показал помолодевшую Пугачеву с вуалью на лице. Фото и видео

Российская певица 71-летняя Алла Пугачева предстала на публике в стильном образе с вуалью на лице. Знаменитость посетила вместе со своим супругом Максимом Галкиным мероприятие в честь дня рождения Вячеслава Зайцева.

Звездная пара лично приехала поздравить модельера с 83-летием. Соответствующее фото и видео Галкин опубликовал на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Пугачева для выхода в свет выбрала наряд черного цвета с белым воротником и алую шляпку в виде цветка с вуалью на лице.

Ее возлюбленный сделал селфи с артисткой в своем автомобиле. Телеведущий выбрал пиджак и кремовый тренч.

Пользователи сети остались в восторге от внешнего вида примадонны. Подписчики отметили, что на свой возраст она выглядит очень привлекательно.

"Алла Борисовна, как всегда потрясающе красивая", "Алла Борисовна – женщина без возраста. Дай ей бог долгих лет", "Ну что тут сказать! Примадонна! Красивая женщина!" – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Алла Пугачева показала новый снимок, на котором предстала с обновленным имиджем. Звезда похвасталась перед поклонниками помолодевшим видом и новой прической.

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