Пугачева в коротком платье сыграла с сыном на рояле. Видео

Российская певица Алла Пугачева показала, как они с семилетним сыном Гарри играют вместе на рояле.

Соответствующее видео 71-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Пугачева позировала в коротком черном платье. Свой наряд она дополнила туфлями в тон и белыми носками (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Свобода творчества", – прокомментировала публикацию певица.

Отметим, что подписчики оценили не только музыкальные навыки Пугачевой и ее сына, но и внешний вид артистки.

"Как красиво, мило и душевно", "Алла Борисовна тут как девочка", "Замечательные", "Я думала это сидит девушка лет 30", "Алла Борисовна, вы очень хорошо выглядите", – написали люди.

Напомним, что у Аллы Пугачевой подрастают двое детей. Лиза и Гарри родились в браке примадонны с Максимом Галкиным. Появление на свет близнецов стало возможным благодаря суррогатной матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева появилась на публике в платьях с оголенными плечами. Пользователи сети оценили наряды артистки.