Стала известна стоимость 6-этажного дворца Пугачевой и Галкина

В сети рассказали, что стоимость дворца Аллы Пугачевой и Максима Галкина составляет 10 миллионов долларов. Так, особняк входит в список самых дорогих домов среди российских знаменитостей.

Как сообщает издание "Федеральное агентство новостей", шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар в подмосковной деревне Грязь. Площадь самого поместья составляет 3 тыс. квадратных метров.

Здесь 6 этажей, 20 комнат, 5 из них – для гостей. Мебель изготовлена под старину. Отделка – из натурального дерева. В некоторых комнатах есть большие люстры, шикарные камины и мрамор.

Спальня Галкина и Пугачевой выполнена в итальянском стиле, а гостиная – смесь готики и ренессанса.

На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание жилья уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.

Напомним, ранее юрист Ярослав Михайлов попросил подмосковную прокуратуру проверить законность строительства Максимом Галкиным и примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой особняка в деревне Грязь. "Замок", по его мнению, превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале. Выбор певицы пал на квартиру в центре города, в современном жилом комплексе (ЖК) на проспекте Дзинтару.