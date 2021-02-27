Пугачева удивила помолодевшим видом и новой стрижкой. Фото

Российская певица Алла Пугачева показала новый снимок, на котором предстала с обновленным имиджем. Звезда похвасталась перед поклонниками помолодевшим видом и новой прической.

Соответствующий кадр с новой стрижкой Пугачева опубликовала на странице в Instagram. На фото звезда позировала в черной oversize блузе и стильных брюках в полоску. Дополнила свой модный образ Пугачева широким ремнем на талии.

Поклонников удивил не только стильный наряд Пугачевой, но и ее обновленная стрижка. Так, звезда решила укоротить свои волосы и отдала предпочтение удлиненному бобу с небрежной челкой.

Пользователи сети засыпали Пугачеву комплиментами под снимком в Instagram и отметили, что певица выглядит замечательно.

"Прекрасно выглядите", "Алла Борисовна круто выглядит", "Прекрасная стрижка! Девочка", – писали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева появилась на публике в платьях с оголенными плечами. Пользователи сети оценили наряды артистки.