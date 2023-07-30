'Гадкий стал до невозможности': украинцы снова захейтили Влада Яму из-за его нового поста из Америки

Известный украинский хореограф Влад Яма после полномасштабного вторжения выехал в США, где находится и сейчас, что неоднократно становилось поводом для хейта в его адрес со стороны украинцев. Вот и на этот раз танцор обнародовал в сети пост с размышлениями о будущем, чем разгневал некоторых соотечественников.

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Украинцы решили напомнить Яме, что за время полномасштабной войны он ни разу не был дома, а также поинтересовались, собирается ли он вообще возвращаться в Украину. Пост, который спровоцировал дискуссию, хореограф разместил на личной странице в Instagram.

Так, танцор показал фото, сделанные в США, на которых он задумчиво смотрит вдаль.

Кадры Яма подписал так: "Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад".

Интернет-пользователи тем временем усыпали страницу звезды гневными и язвительными комментариями: "У вас это хорошо получается. Зачем же оглядываться назад, где идет война, если можно смотреть в хорошее американское будущее", "Влад, по какой причине вы уехали? Болеете? Есть трое детишек? Какая причина выезда из Украины, когда запрещено? Объясните", "Как говорят на москалей, это пробитое дно! Зачем писать такие посты? Противно просто, автоматически меняется мнение. С**бался, так хоть веди себя достойно! Гадкий стал до невозможности!", "Возвращайтесь в Украину... Вопрос к вам не в том, что вы заграницей, а в том, что вы постоянно из-за границы. У публичных лиц, сделавших себя в Украине, ответственность перед украинцами огромная".

Справедливости ради, нашлись и те, кто принялся защищать знаменитость, аргументируя это тем, что Яма сделал свой выбор и не стоит его за него осуждать.

Тем временем другой комментатор поинтересовался у танцора: "А бывает ли вам стыдно?" Тот ответил: "Регулярно".

Напомним, после полномасштабного вторжения Яма переехал с семьей в США, где остается по сей день. В сети это неоднократно становилось поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмышляет за границей о беззаботных временах до войны. Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.

Неожиданно за коллегу по проекту "Україна має талант" заступился Игорь Кондратюк. Он заверил, что уважает Яму, поскольку для этого есть причины, а его решение оставаться в США не осуждает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще до начала войны Влад Яма хотел стать народным депутатом, но ему так и не удалось осуществить свою мечту. Он обижен на своих друзей, которые смогли попасть в Верховную Раду. Все подробности – по ссылке.

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