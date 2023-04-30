Фронтмен 'СКАЙ' жестко раскритиковал звезд, которые начали петь на украинском после 24 февраля: уважения к ним нет

Известный украинский музыкант, основатель и фронтмен рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук жестко прошелся по коллегам, которые до полномасштабного вторжения пели на русском языке, а после 24 февраля 2022 года начали записывать украиноязычные треки. Певец признался, что у него такие артисты вызывают негативные эмоции, в частности, раздражение.

Видео дня

Своими мыслями Собчук поделился в программе "Ранок у великому місті". Он не скрывает, что считает коллег, которые до начала широкомасштабной войны делали музыку на языке страны-агрессора, "бесхребетными".

"Меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной бесхребетностью", – высказался Собчук.

При этом переход на родной язык в целом он считает правильным и необходимым процессом.

"С другой стороны – хорошо, что перешли на украинский. Слава Богу. Жаль, конечно, что такой ценой до них это дошло", – добавил фронтмен "СКАЙ".

Собчук подчеркнул, что в украинском шоу-бизнесе, по его мнению, дружбы не существует. Он воспринимает коллег исключительно как коллег.

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился своими размышлениями касательно языкового вопроса. Он признался, что вырос в украиноязычной среде, однако ради получения ролей в кино постепенно прошел процесс русификации. Что думает артист теперь – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!