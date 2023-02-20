''Это внутренний конфликт'': Тарас Цымбалюк поделился мыслями о переходе на украинский язык

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк поделился своими размышлениями касательно языкового вопроса. Он признался, что вырос в украиноязычной среде, однако ради получения ролей в кино постепенно прошел процесс русификации. Теперь же, в период полномасштабной войны, артист не сомневается в важности украинизации, однако подчеркивает – она должна быть "ласковой".

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Своими размышлениями на этот счет Цымбалюк поделился на личной странице в Instagram. Он убежден, что "язык" делает нас подобными к россиянам, поэтому так необходимо переходить на украинский.

"Разговаривая "языком" мы похожи на русских, но русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом. Я формировался в украиноязычном окружении, но меня тоже коснулся "шлейф" тотальной русификации Украины периода совка. Пример: после вуза начал бегать на пробы: 99% материала на русском. Хочешь быть актером кино – говори по-русски… Так что, как результат, я тоже, в определенной степени, стал представителем низкого сознания рядового украинца", – поделился звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".

Цымбалюк понимает, что вопрос языка после 24 февраля 2022 года обострился абсолютно справедливо. Актер объясняет это тем, что у врага есть простая стратегия: навязать русский язык, поселить в захваченные регионы своих же "тяжело больных", а затем безжалостно уничтожать все украинское, как это происходило последние несколько сотен лет. И по результатам прошлых годов можно увидеть, что эта тактика, к сожалению, действительно работает.

"Сейчас идет война. Куда еще дальше? Вместе с этим, ни в коем случае сейчас нельзя агрессивно ускорять популяцию украинского языка: тыкать носом и грубо заставлять разговаривать на украинском русскоязычном населении Украины! Почему? Потому что за этим последует обратная агрессия и еще большее неуважение к украинскому. Конечно, официально везде все должно быть на государственном! Обслуживать, например, в ресторанах – только на украинском! Представители культуры, люди с любой аудиторией должны подавать пример – именно так со временем будет расти уровень украинизации. НО! Не будет толку, если в Карпатах не будут сдавать жилье переселенцам из Николаева, потому что те всю жизнь говорили по-русски. Это внутренний конфликт", – высказался Цымбалюк.

Осуждает артист и тех "умников", которые торопятся в грубой форме исправлять, а порой и высмеивать соотечественников, которые учатся говорить на украинском и совершают переход.

"Это – дно. Напротив, сейчас ценны любые попытки и инициативы! Низкий поклон тем, кто ошибается, но пытается! Вы – будущее той желанной трансформации! Так что впереди большой кусок работы. Но появилась фундаментальная ватерлиния: практически каждый теперь видит, где черное, а где белое", – резюмировал актер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, до полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих отечественных фильмах и сериалах в главных ролях снимались представители страны-агрессора, в то время как очень талантливым украинским актерам доставались второстепенные роли. Как оказалось, существовала целая схема, по которой роли распределялись таким образом. Тарас Цымбалюк о ней рассказал.

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