Фронтмен Måneskin попал в громкий скандал из-за поцелуя в клубе не со своей девушкой: вокалист объяснил, что между ними произошло

Фронтмен рок-группы Måneskin Дамиано Давид попал в громкий скандал. В сети распространилось видео, как вокалист победившего два года назад на Евровидении коллектива целуется в клубе не со своей девушкой-моделью Джорджией Солери.

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Фанаты музыканта обвинили его в измене. Ролик вызвал такой резонанс, что артист вынужден был оправдаться в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дамиано поделился с фанатами, что со своей любимой разошелся несколько дней назад, так что целовался с другой девушкой он уже в статусе "свободного" мужчины. Однако певец заверил, что не хотел, чтобы о его личных переживаниях и попытках с ними бороться узнали таким образом.

"Мне очень жаль, что это видео появилось. Это не то, как мы хотели справиться с ситуацией. Это была моя ошибка. Мы с Джорджией решили разойтись несколько дней назад, потому никакой измены не было", – написал Дамиано.

Исполнитель выразил надежду, что скандал не повлияет на репутацию его бывшей, а подписчики звезды не будут травить ее.

Напомним, что пара встречалась 6 лет. Они часто делились общими фото в соцсетях и трогательно признавались друг другу в любви.

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