Фреймут рассказала, как должны вести себя эмигрировавшие украинки

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обратилась к украинкам, вынужденным выехать за границу, с призывом оставаться "приветливыми и сдержанным, даже когда хочется кричать". Знаменитость подписала свое обращение письмом к себе в эмиграции.

Соответствующий пост она публиковала на личной странице в Instagram. Ольга Фреймут отметила, что каждой жительнице Украины нужно помнить, что она украинка и необходимо следить за собой и своей речью.

"Ты – украинка. Помни об этом, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей, – сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты – не случайна. Даже сейчас, когда едешь уставшая в чужеземном метро, помни, что ты – украинка", – написала Фреймут.

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Знаменитость подчеркнула, что не стоит "сутулиться от ужаса новостей", а верить в победу Украины, своего народа и воинов ВСУ.

"Держи спину ровно, как тебя учила твоя прабабушка, которая и теперь часто сниться и советует больше, чем успела за жизнь у твоем детстве. Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной, даже когда хочется кричать", – написала она.

Фреймут добавила, что окружающие люди вероятнее всего станут докучать вопросами и раздражать любопытством, однако украинке стоит сохранять улыбку на лице для каждого: "Ты представляешь нацию".

Кроме того, телеведущая заявила, что "материнство сейчас священное" и попросила украинских женщин уделять внимание своим детям .

Свое письмо Фреймут подытожила фразой: "Ты украинка, и сейчас ты проходишь испытания на себя настоящую, поэтому будь достойной. Лондон, апрель 2022".

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