Фитнес-тренер, стилист, трихолог: украинские блогеры, у которых есть чему поучиться

Листая ленту в Instagram, несложно заметить, что в ней преобладает развлекательный контент: фото с котиками, цитаты, отрывки из fun-шоу. Все это неплохо подходит для тех, кто хочет немного отдохнуть от рутины. Но не стоит забывать, что постоянное "потребление" подобных публикаций становится частью нашего мировоззрения, ценностей и убеждений. Подсознание не спит. Оно постоянно анализирует и "записывает" все, на что мы обращаем внимание.

Вот почему, проводя время в соцсетях, не стоит забывать банальную истину: мы то, что мы читаем и смотрим. OBOZREVATEL подготовил подборку Instagram-аккаунтов украинских блогеров, для которых важно, чтобы контент был не только развлекательным, но и полезным.

Это украинская супермодель, работавшая на показах Dior, Gucci и Valentino, а также была на обложках Harper's Bazaar и Elle. На Instagram странице Наталья публикует анонсы к интервью, где общается с хирургами, косметологами, нутрициологами, психологами и другими специалистами. Кроме того, здесь вы узнаете о правильном питании, особенностях ухода за кожей и волосами, ознакомитесь с эффективными упражнениями для подтянутой фигуры и прокачаете свои знания в моде и стиле.

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На своей Instagram-странице психолог рассказывает о том, как можно с легкостью достигать поставленных целей и иметь гармонию с окружением и собой. Это сертифицированный специалист ("Ultimate Life Coach Certification Program") с 10-летним стажем. Алла вдохновляет своих подписчиков на постоянное саморазвитие и реализацию собственных возможностей. Например, в рубрике "Happy Morning Show" автор делится некоторыми фактами из психологии, которые не только информируют, но и дают порцию позитива на весь день.

Украинская фитнес-тренер точно знает, как можно быстро избавиться от лишних килограммов и прокачать тело до желанных рельефов. В ее Instagram-странице есть советы для сбалансированного питания, небольшие упражнения для здоровья организма, а также рекомендуемая литература для общего саморазвития. Анита на собственном примере показывает подписчикам, что для желаемой фигуры и отличного самочувствия вовсе не обязательно страдать от постоянных диет и изнурительных тренировок. Напротив – полезная еда может быть вкусной, а упражнения – мотивирующими.

Елена называет себя "The Queen of Mixing Colors". И, действительно, она умеет искусно сочетать цвета в одежде. Как спокойные оттенки, так и яркие и смелые. У нее есть чему поучиться! Украинская фэшн-блогер и стилист на своей Instagram-странице пишет об удачных комбинациях одежды, трендах и даже о том, как одни и те же вещи помогут девушкам быть разными – элегантными леди или casual-красавицами. Елена росла в творческой семье, где мама шила платья, а брат – дизайнер интерьеров. Неудивительно, что в блогера такой замечательный вкус.

Радиоведущая, редактор, журналист – все это о девушке, которая решила создать аккаунт в Instagram для... популяризации чтения. То, что так редко можно встретить в этой соцсети. Надежда в своем блоге пишет о собственных впечатлениях от прочитанных книг, которые, кстати, не берет с топов а-ля "New York Times bestseller". Она больше ориентируется на советы от авторитетных критиков и литературоведов, жанр и тему произведения. Здесь есть все: нон-фикшн, проза, поэзия, современная и классическая литература.

Юлия – трихолог с 12-летним стажем. Иными словами – специалист по реабилитации волос и кожи головы. В своем Instagram-аккаунте она учит подписчиков отличать оригинальные средства по уходу за волосами от подделок, ухаживать за кожей головы, а также правильно заботиться о волосах, чтобы они "сияли здоровьем".

Travel-блогер на своей Instagram-странице учит подписчиков путешествовать без турагентств. Маша пишет о том, где и как забронировать дешевые авиабилеты, как найти комфортные и бюджетные гостиницы и где можно вкусно потрапезничать. А еще – о том, как можно круто отдохнуть на любую сумму в любом городе планеты и как самые необходимые вещи поместить в ручную кладь.