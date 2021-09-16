Перед поездкой в Египет она была на пределе – финалист 'МастерШеф.Профессионалы' о Стелле Клименко. Эксклюзив

Финалист первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" и известный шеф-повар Алик Мкртчян не верит, что причиной внезапной смерти 30-летней участницы третьего сезона кулинарного шоу су-шефа Стеллы Клименко стал коронавирус.

Об этом Мкртчян рассказал эксклюзивно OBOZREVATEL. Он отметил, что они часто виделись после съемок в шоу "МастерШеф. Профессионалы".

По словам друзей Стеллы, на отдыхе в Египте у нее внезапно остановилось сердце. Как вероятную причину СМИ называли осложнения после коронавируса. Но Алик Мкртчян говорит, что Стелла не могла скончаться из-за COVID-19, поскольку переболела им еще в середине лета – именно поэтому досрочно покинула проект.

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"Нет, нет! Это не коронавирус сто процентов. Она заболела еще в июле – в начале августа. Нормально перенесла болезнь, не до такой степени, чтобы у нее через столько времени остановилось сердце, нет", – говорит Алик.

По словам шеф-повара, она поехала в отпуск, поскольку очень нуждалась в отдыхе. Стелла была "на пределе" из-за сложной и нервной работы. Мкртчян отметил, что девушка всегда была очень активной и постоянно была в стрессе.

"У нас ненормированный рабочий график. Повара работают всегда с "горячими" процессами, пламенем, плитой и так далее. Тем более, она достаточно хрупкая девушка", – говорит Мкртчян.

Кроме того, финалист кулинарного проекта рассказал, что съемки в шоу "МастерШеф. Профессионалы" тоже были непростыми. По его словам, некоторые участники не выдерживали напряженного графика.

"Да, это всегда очень стрессово. У нас не выдерживали люди. Она тоже раньше покинула проект, потому что заболела", – заявил он.

Алик также рассказал, какой ему запомнилась Стелла. По его словам, она была прекрасным человеком.

"Она очень жизнерадостная, очень открытая, очень честная, отзывчивая. Всегда была готова прийти на помощь, была щедрая на знания, делилась своим опытом", – вспоминает Мкртчян.

Напомним, что участница 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко внезапно ушла из жизни 13 сентября.

Коротко о Стелле Клименко:

Стелла Клименко начала работать на кухне с 16 лет и всю жизнь мечтала об открытии собственного ресторана.

Она была не замужем, но известно, что несколько месяцев встречалась с парнем. Незадолго до роковой поездки в Египет пара разорвала отношения.

У Клименко был свой бизнес: она готовила соусы, маринады, конфитюры и варенье под брендом Stella Lalala.

Успела поработать бренд-шефом за границей. В последнее время участница "МастерШефа" работала су-шефом в киевском ресторане "Аляска".

Стелла Клименко прославилась после участия в третьем сезоне телевизионного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Как стало известно, участница известного шоу умерла во время отпуска в Египте. По предварительным данным, у нее внезапно остановилось сердце. Теперь тело девушки необходимо доставить в Украину, и, по словам ее подруги Валерии, родителям нужна финансовая помощь.

Также OBOZREVATEL писал, какими были последние записи в соцсети Стеллы и о чем она мечтала незадолго до своей смерти.