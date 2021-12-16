Финал конкурса красоты 'Мисс Мира' отложили из-за вспышки COVID-19 среди участниц

Финал международного конкурса красоты "Мисс Мира-2021" отложили. Причиной тому стала вспышка коронавируса среди участниц.

Об этом в Facebook сообщили организаторы конкурса. Он должен состоятся в течении 90 дней, однако точную дату пока назвать невозможно.

Финал 70-го конкурса должен был запланирован на 16 декабря в Сан-Хуане – столице Пуэрто-Рико. Решение перенести его приняли после подтверждения новых случаев заболевания и консультаций с экспертами.

"Организаторы мероприятия решили отложить финал, он состоится в течение следующих 90 дней. Мы с большим нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток, которых мы узнали и полюбили", – подчеркнула глава оргкомитета Джулия Морли.

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Напомним, что ранее у семи финалисток заподозрили коронавирус. Их изолировали от остальных участниц.

Украину на конкурсе представит 22-летняя модель Александра Яремчук. Всего за корону будет бороться 32 участницы из разных стран мира.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фотографии участниц "Мисс Мира-2021" в национальных костюмах.