Финал Евровидения 2021: в каком порядке выступят участники
В субботу, 22 мая в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021, в котором поборются 26 участников: по 10 финалистов из первого и второго полуфиналов. Также за главный кубок будут соревноваться и представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.
Представители Украины, группа Go_A, выступят под номером 19. Коллектив представят на сцене песню SHUM, которая после первого полуфинала собрала более 5 млн просмотров в YouTube и стала настоящим хитом.
Выступления 26 участников Евровидение 2021 пройдут в следующем порядке:
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албания: Anxhela Peristeri – Karma
Израиль: Eden Alene – Set Me Free
Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
Россия: Manizha – Russian Woman
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side
Сербия: Hurricane – Loco Loco
Великобритания: James Newman – Embers
Греция: Stefania – Last Dance
Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme
Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
Финляндия: Blind Channel — Dark Side
Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old
Литва: The Roop – Discoteque
Украина: Go_A – SHUM
Франция: Barbara Pravi – Voilà
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Италия: Måneskin – Zitti E Buoni
Швеция: Tusse – Voices
Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
Стоит отметить, что победителя 65-го песенного конкурса определят путем голосования телезрители и члены жюри от каждой страны-участницы. Имя победителя Евровидение 2021 зрители узнают в ночь на 23 мая.
Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения
Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.
Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Прогнозы букмекеров на победителя
После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, который состоялся в четверг, 20 мая, прогнозы букмекеров немного изменились. Так, Украина заняла пятую строчку, а Швейцария четвертую. Тем не менее, шансы на победу остаются для стран одинаковыми – 9 процентов. Первые места в списке возглавили Италия (25 процентов), Франция (21 процент) и Мальта (12 процентов).
Напомним, Евровидение – это песенный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где можно будет посмотреть прямую трансляцию финала конкурса Евровидение 2021.