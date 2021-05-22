Финал Евровидения 2021: в каком порядке выступят участники

В субботу, 22 мая в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021, в котором поборются 26 участников: по 10 финалистов из первого и второго полуфиналов. Также за главный кубок будут соревноваться и представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Представители Украины, группа Go_A, выступят под номером 19. Коллектив представят на сцене песню SHUM, которая после первого полуфинала собрала более 5 млн просмотров в YouTube и стала настоящим хитом.

Выступления 26 участников Евровидение 2021 пройдут в следующем порядке:

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Албания: Anxhela Peristeri – Karma Израиль: Eden Alene – Set Me Free Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Россия: Manizha – Russian Woman Мальта: Destiny – Je Me Casse Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side Сербия: Hurricane – Loco Loco Великобритания: James Newman – Embers Греция: Stefania – Last Dance Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme Молдова: Natalia Gordienko – Sugar Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate Финляндия: Blind Channel — Dark Side Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old Литва: The Roop – Discoteque Украина: Go_A – SHUM Франция: Barbara Pravi – Voilà Азербайджан: Efendi – Mata Hari Норвегия: TIX – Fallen Angel Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age Италия: Måneskin – Zitti E Buoni Швеция: Tusse – Voices Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Стоит отметить, что победителя 65-го песенного конкурса определят путем голосования телезрители и члены жюри от каждой страны-участницы. Имя победителя Евровидение 2021 зрители узнают в ночь на 23 мая.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Прогнозы букмекеров на победителя

После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, который состоялся в четверг, 20 мая, прогнозы букмекеров немного изменились. Так, Украина заняла пятую строчку, а Швейцария четвертую. Тем не менее, шансы на победу остаются для стран одинаковыми – 9 процентов. Первые места в списке возглавили Италия (25 процентов), Франция (21 процент) и Мальта (12 процентов).

Напомним, Евровидение – это песенный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где можно будет посмотреть прямую трансляцию финала конкурса Евровидение 2021.