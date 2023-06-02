Фильму 'Дьявол носит Prada' 17 лет: как изменилась внешность Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и других актеров. Фото тогда и сейчас

Фильм "Дьявол носит Prada" (англ. "The Devil Wears Prada") – экранизация одноименного романа Лорен Вайсбергер 2003 года. Он стал культовым не только благодаря увлекательному сюжету, но и удачно подобранному актерскому составу. Гордая Мерил Стрип, скромная Энн Хэтэуэй, хитрая Эмили Блант и не только. И даже для них съемки в этой ленте открыли новые перспективы: режиссеры стали чаще предлагать роли в кино.

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Рассказываем, как изменились актеры одного из лучших в XXI веке фильмов о моде. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Эмили Блант (40 лет)

Героиня Эмили – старшая ассистентка Миранды. Она покорна и скрупулезна. И хоть тогда актрисе досталась роль второго плана, после съемок она начала получать главные роли. Например, "Молодая Виктория", "Человек-волк", "Мэри Поппинс возвращается", "Тихое место 2" и "Круиз по джунглям". Практически ни одна громкая премьера не проходит без участия Блант. Также она – счастливая мама двоих детей и жена звезды сериала "Офис" Джона Красински.

2. Энн Хэтэуэй (40 лет)

Американская актриса театра и кино Энн Хэтэуэй сыграла роль молодой и амбициозной Андреа, которая мечтает о карьере журналиста, и оказалась под руководством строгой Миранда Пристли.

Благодаря съемкам в "Дьявол носит Prada" Энн смогла продемонстрировать спектр своих возможностей, и привлечь внимание критиков и режиссеров. Она стала одной из самых востребованных актрис современности. Также эта звезда – мама двух сыновей и жена актера Адама Шульмана.

3. Мерил Стрип (73 года)

Американская актриса Мерил Стрип, которая 21 раз номинировалась на "Оскар", сыграла роль Миранды Пристли. Это влиятельный нью-йоркский главный редактор вымышленного модного журнала Runway. Ее персонаж – властная мадам, которая грубо относится к юным подчиненным. Благодаря эмоциональной глубине и способности полностью проникнуться ролью, Мерил прекрасно справилась с поставленной задачей. В свои 73 продолжает поражать зрителей своим актерским мастерством.

4. Стэнли Туччи (62 года)

Американский актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Стэнли Туччи сыграл в фильме о моде роль Найджела. Это творческий директор журнала, который один из немногих симпатизирует Андреа. После выхода "Дьявол носит Prada" он сыграл немало заметных ролей второго плана. Например, "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" и "Милые кости". Значительно реже – главных героев. Кажется, самого Туччи это вполне устраивает.

5. Саймон Бейкер (53 года)

Австралийский и американский актер Саймон Бейкер сыграл роль красавца Кристиана Томпсона, который влюбил в себя Андреа. В отличие от других коллег со съемочной площадки "Дьявол носит Prada", Бейкера реже зовут в крупные проекты. Зато он часто появляется в клипах и рекламах.

Еще одна из самых известных ролей актера – Патрик Джейн, главный персонаж сериала "Менталист". Его герой – чрезвычайно умный, проницательный детектив, который умело распутывает тайны и заманивает преступников в свои хитроумные ловушки.

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