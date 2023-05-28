Как изменились Кэрри Брэдшоу, Мистер Биг и другие персонажи сериала 'Секс в большом городе'. Фото тогда и сейчас

HBO Max объявили дату премьеры второго сезона "И просто так...". Сериал вернется на экраны 22 июня. Это сиквел культового "Секс в большом городе", где речь шла о приключениях четырех подруг: креативной Кэрри, эксцентрической Саманты, консервативной Шарлотты и деловой Миранды. Все они разные по характеру и темпераменту, но объединенные свободными взглядами на жизнь в динамичной атмосфере Нью-Йорка.

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Давайте посмотрим, как изменилась внешность ключевых персонажей сериала. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Сара Джессика Паркер (в сериале – Кэрри Брэдшоу)

Это главная героиня сериала. Она – fashion-инфлюэнсер. Стильная, самовлюбленная и остроумная. В первых сезонах Керри вела колонку в газете The New York Star, где писала о собственных и близких подруг сексуальных приключениях. В сиквеле она стала ведущей модного подкаста.

Вне съемочной площадки Сара Джессика Паркер – успешная бизесвумен. Она создала бренд SJP Collection, выпускающий обувь и аксессуары премиум-класса. Также актриса занимается продвижением собственной серии духов Sarah Jessica Parker.

2. Крис Нот (в сериале – Джон Престон/Мистер Биг)

Мистер Биг – экранный персонаж, от которого без ума как главная героиня Керри, так и миллионы зрительниц сериала. Он как в 2000-х, так и в сиквеле ходит в галантных костюмах, рубашках с галстуками и туфлях. Единственное, что изменилось во внешности – поседевшие волосы и исхудавшее лицо.

После съемок в "Сексе в большом городе" у актера Криса Нота больше не было громких ролей. Однако он попал в нашумевший скандал, после которого стриминговый сервис HBO вырезал сцену с Мистером Бигом из финала "И просто так...". Причиной послужили обвинения актера в сексуальном насилии и домогательствах. Сам Крис все отрицает и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию.

3. Кристин Дэвис (в сериале – Шарлотта Йорк)

Шарлотта – классическая "хорошая девочка". Она всю жизнь мечтала выйти замуж, родить детей и порой с презрением относилась к близким подругам, выбиравшим свободные отношения и секс. В сиквеле она, похоже, осталась любительницей консервативных взглядов.

Вне съемок Кристин Дэвис активно выступает в защиту животных и патронирует Фонд дикой природы. С 2014 года актриса стала послом доброй воли Управления по делам беженцев ООН. Она не замужем и сама воспитывает двух приемных детей. Возрастных изменений Дэвис не боится. "Морщины – это естественный процесс, я их очень люблю", – призналась она в одном из интервью.

4. Синтия Никсон (в сериале – Миранда Гоббс)

Миранда Гоббс – юрист, которая некоторое время относилась к мужчинам с недоверием и скептицизмом. Вскоре экранная героиня изменила свое отношение: вышла замуж и родила ребенка.

Актриса Синтия Никсон 15 лет была в гражданском браке с британцем Дэнни Мозесом. В 2004 году она разорвала отношения и сделала камин-аут: призналась, что любит женщин. А в 2012 году справила свадьбу со своей любимой Кристиной Маринони. В настоящее время пара воспитывает сына Макса, которого Крис родила с помощью ЭКО.

5. Ким Кэттролл (в сериале – Саманта Джонс)

Саманта – экстравагантная и скандальная владелица PR-агентства. Она обожает говорить на интимные темы и часто действует сгоряча, не подумав. В первом сезоне "И просто так..." девушка не появилась. Ее вспоминают другие персонажи только в разговорах.

Ким Кэттролл продолжает сниматься в кино. Однако другие ее роли менее популярны. Актриса трижды была замужем. У нее нет детей, поскольку выбрала путь чайлдфри.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменились секс-символы 2000-х.

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