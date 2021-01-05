Фигура Тодоренко заметно изменилась: звезда объяснила, куда "пропала" ее грудь

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему ее фигура сильно изменилась. У артистки из-за похудения заметно уменьшилась грудь, что заинтересовало ее поклонников.

Так, знаменитость поделилась снимками из отпуска на личной странице в Instagrtam. Она проводит каникулы с семьей на Бали. Тодоренко опубликовала фото в бикини, где видно, что ее грудь стала существенно меньше.

Многих поклонников звезды смутил этот момент и они начали задавать Регине вопросы по поводу ее тела. В ответ телеведущая показала свою старую фотографию и рассказала, "куда пропал ее бюст" .

"Поговорим о моей груди? По всей видимости, судя по комментам, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в бюро розыска! Возможно, грудь похитили инопланетяне", – пошутила телеведущая.

Также она объяснила, что причиной таким изменениям стало кормление ребенка и резкое снижение веса. Тодоренко уточнила, что похудела на 20 кг.

"Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера?" – высказалась Регина Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали – знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.