Фігура Тодоренко помітно змінилася: зірка пояснила, куди "зникли" її груди

Українська співачка й телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, чому її фігура дуже змінилася. В артистки через схуднення помітно зменшилися груди, що зацікавило її шанувальників.

Так, знаменитість поділилася знімками з відпустки на особистій сторінці в Instagrtam. Вона проводить канікули із сім'єю на Балі. Тодоренко опублікувала фото в бікіні, де видно, що її груди стали істотно меншими.

Багатьох шанувальників зірки зацікавив цей момент і вони почали ставити Регіні питання стосовно її тіла. У відповідь телеведуча показала свою стару фотографію і розповіла, "куди зник її бюст".

"Поговоримо про мої груди? Як видно з коментів, багатьох дуже зацікавило зникнення моїх грудей. Швидше телефонуйте в бюро розшуку! Можливо, груди викрали інопланетяни", – пожартувала телеведуча.

Також вона пояснила, що причиною таких змін стало годування дитини і різке зниження ваги. Тодоренко уточнила, що схудла на 20 кг.

"Так, дорогі мої, так буває, коли стрімко втрачаєш вагу. Розповісти, як я схудла на 20 кг і куди зникли груди 3-го розміру?" – висловилася Регіна Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Регіну Тодоренко терміново госпіталізували на Балі – знаменитість займалася серфінгом, і внаслідок цього серйозно травмувала ногу.