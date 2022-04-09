Face признали иноагентом в России: популярный рэпер ответил отборным матом

Министерство юстиции России признало рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин) иноагентом, поскольку он осудил российское вторжение в Украину и заявил, что больше не будет давать концертов в стране-агрессоре. Рэп-исполнитель ответил, саркастически поблагодарив за "лучший подарок на день рождение", который он праздновал 8 апреля.

Информация о признании Face иноагентом размещена на официальном сайте Минюста, а свой ответ рэпер опубликовал на личной странице в Instagram. Добавим, что в список иноагентов попали и другие: экс-адвокат Дремина Марк Фейгин, журналистка "Новой газеты" Ирина Борухович, журналистка "Idel.Реалии" Екатерина Маяковская, журналист Андрей Филимонов и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский.

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, кладущим ZAл*пу на российское государство, и (или) российским юридическим лицом, которое вертело Минюст на х*ю". Спасибо за лучший подарок на день рождения! Первый рэпер-иноагент! Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – ответил Face.

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В марте Face уехал из России, которую он, по словам его тети, заместителя председателя общественной палаты Башкирии, очень любит, но которого, якобы, "вынудили покинуть страну". Однако тогда артист обратился к россиянам, которые "слепо верят Путину", назвав их "кончеными долбо*бами".

"Убивая и выгоняя украинцев из своих домов, Россия не только пытается уничтожить их настоящее и будущее, она уничтожает будущее и настоящее своих собственных граждан, даже если это еще не столь очевидно", – писал он.

Позже Иван Дремин дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал об изменении своих политических взглядов за четыре года. Тогда он заявлял, что ему стыдно за действия своих сограждан, которые могли бы сделать больше, и признался, что разорвал общение с друзьями, поддерживающими войну.

"Я не могу отменить тот факт, что я – русский. Я не горжусь этим, но я и не стыжусь глобально. В данный момент мне стыдно за действия всех граждан России, в том числе и мои. За то, что каждый из нас мог сделать больше. Я знаю, что лично мог сделать больше. Но глобально я вообще не считаю, что нация – это что-то значит", – говорил рэп-исполнитель.

27 марта 2022 года в польском городе Варшава прошел благотворительный концерт, на котором выступил Face. Рэпер извинился перед украинскими беженцами за свой народ и еще раз указал на то, что осуждает путинский режим и нападение России на украинскую территорию.

Тогда он стал на колено и сказал, что будет делать все возможное, чтобы помогать украинцам.

"Я сделаю все, чтобы по телевизору в России не было пропаганды и россияне, в конце концов, опомнились. Мы еще десятки или даже сотни лет будем извиняться перед украинцами", – говорил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Face назвал Степана Бандеру преступником, однако нарвался на критику со стороны украинцев. Вскоре знаменитость вынужден был прояснить отдельные утверждения, указав, что "культа Степана Бандеры" в Украине на самом деле нет – это все "манипуляции российской пропаганды".