Российский рэпер Face, ставший на колени перед украинцами, назвал Степана Бандеру преступником

Российский рэпер Face, выступивший против войны и преклонивший колени перед гражданами Украины, назвал идеолога украинского националистического движения Степана Андреевича Бандеру – преступником, а также объявил, что не поддерживает национализм в любом его проявлении. Также артист назвал войну в Донецкой и Луганской областях – гражданской, хотя и обвинил в ней Российскую Федерацию.

Своими размышлениеми исполнитель поделился в Instagram, где столкнулся с критикой украинцев, из-за чего впоследствии вынужден был прояснить отдельные утверждения. Он также предложил несогласным пользователям прислать ему список литературы для ознакомления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Face начал свое обращение к подписчикам со слов, что он всегда осуждал оккупацию Крыма и вторжение России в Донецкую и Луганскую области, хотя и понимает, что мог сделать больше, чем просто не соглашаться с политикой РФ.

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"ДНР" и "ЛНР" – это не отдельные государства, это признает весь развитый мир. Это Донецкая и Луганская области в составе суверенного государства Украина. То есть конфликт на востоке Украины – это, по сути, гражданская война. Но я уверенно могу сказать, что причиной этой войны стало наше государство, и оно принимает в нем участие с самого начала", – говорится в первом посте.

В следующем сообщении рэпер обратился к личности Степана Бандеры, осудив его за сотрудничество с гитлеровской Германией.

"По моему мнению, Степан Бандера – преступник. Историческую борьбу за независимость Украины – поддерживаю, но любые союзы любых людей с нацистской Германией – осуждаю. Лозунг "против большевиков хоть с чертом" не вызывает у меня одобрения. Если бы я был украинцем в то время, я бы скорее боролся и против большевиков и против "черта" одновременно", – написал россиянин.

Несмотря на свою позицию, он призвал соотечественников "не лезть к соседу" со своими советами в то время как у них самих "дома лазают тараканы". По мнению артиста, в России достаточно своих негативных персонажей, которых до сих пор не признали преступниками.

"России нужна полная декоммунизация, десталинизация, деленизация, деимпериализация, осуждение крепостного права. Государство должно будет впервые в истории встать на оба колена и извиниться перед народом за свои грехи, должно будет осудить все свои исторические преступления", – добавил он.

Позже Face объяснил, что подразумевал под "гражданской виной" и осуждением персоны Степана Бандеры.

"Когда я называю войну в Донецкой и Луганской областях "гражданской", я указываю на то, какова она все это время юридически. Здесь мы приходим к выводу, что если война гражданская, то тогда, тем более, что там забыло мое государство сейчас?" – спросил исполнитель.

Относительно идеолога украинского национализма, артист добавил, что "культа Степана Бандеры" в Украине на самом деле нет. По его словам, это манипуляции русской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Face жестко пристыдил россиян за слепую веру в Путина и пропаганду. Рэпер призвал задуматься каждого жителя РФ об индивидуальной ответственности.

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