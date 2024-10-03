'Езжу в Европу не на гульки': комик Феликс Редька обратился в Минкульт с просьбой выпустить его за границу

Украинский стендап-комик Феликс Редька обратился в Министерство культуры с просьбой предоставить официальное разрешение на выезд за границу. Юморист устраивает благотворительные концерты за пределами Родины, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ, в частности, своему отцу, который защищает наше государство.

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Соответствующее видео артист опубликовал на странице в Instagram. Он отметил, что пересекал украинскую границу четыре раза с начала полномасштабного вторжения и каждый раз возвращался. Комику пришлось перенести ближайшие концерты в Таллинне, Риге и Вильнюсе, поскольку он не получил разрешения на выезд в Европу.

"Мы, как и всегда, обратились в Министерство культуры, предоставили все нужные документы: мои военно-учетные документы, обязательства о возвращении в Украину, отчетность о заработанных и потраченных в прошлых европейских турах деньгах на армию. Нам всегда это разрешение предоставляли, а в этот раз пока не предоставляют", – объяснил стендапер.

По словам Феликса Редьки, он не знает, с чем связана задержка или отказ в выдаче необходимых документов. Артист обратился в Минкульт с просьбой рассмотреть его заявление и обратить внимание на то, что он уже выезжал за границу, но каждый раз возвращался на территорию Украины.

"Я езжу в Европу не на гульки, а собирать деньги для своего отца, который прямо сейчас находится на линии фронта. Будет очень жаль, если этот тур придется отменить и я не смогу заработать денег для его подразделения", – отметил артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, разговаривающих со своими детьми на русском языке.

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